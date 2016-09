Mehr zahlen für die Kita

Um den Kostentreiber Kindertagesbetreuung in den Griff zu bekommen, stellte das zuständige Kreis-Jugendamt am Mittwoch dem Jugendhilfe-Ausschuss verschiedene Varianten der Beitragsanpassung vor. Diese reichen von einer Nullrunde für die Eltern über eine „moderate“, linear steigende Anhebung bis hin zur Maximalvariante mit Beitragsanhebungen je nach Einkommensgruppe zwischen neun und 211 Euro im Monat.

Hintergrund sind die ständig steigenden Kosten für die Kindertagesbetreuung. Lagen die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas in den drei Jugendamts-Kommunen 2010 noch bei 9,5 Millionen Euro wird in diesem Jahr bereits die 13-Millionen-Euro-Grenze überschritten. Trotzdem sei die Finanzierung in den meisten Kitas nicht auskömmlich, sagt Jugendamtsleiterin Sandra Waßen. Und so schmelzen die Rücklagen der Träger, seien sogar teils schon aufgebraucht, so Waßen.

Darauf hat die Landesregierung reagiert und will ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 die Kita-Finanzierung überarbeiten. Bis dahin greift eine Brückenlösung. Diese sieht vor, die Kindpauschalen jährlich um drei Prozent zu erhöhen. Das entlastet zwar die Träger, die dadurch mehr Geld von Kreis und Land erhalten, führt aber beim Kreis-Jugendamt zu Mehrkosten von hochgerechnet 750.000 Euro in den nächsten drei Jahren.

Diese Mehrkosten tragen über die differenzierte Kreisumlage die drei Jugendamts-Kommunen. Und diese steigt jährlich. Allein in Fröndenberg von 2010 bis 2016 um eine knappe Million Euro. In die ohnehin klammen Haushalte reißt jede Steigerung jedoch weitere Löcher. Bekanntlich nimmt Bönen am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Fröndenberg muss 2017 den Haushaltsausgleich sichern. Und Holzwickede hat es nach Jahren der Haushaltssicherung gerade erst zweimal geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Die Kämmerer der drei Kommunen haben daher interveniert. Sie fordern, die seit acht Jahren unveränderte Elternbeitrags-Satzung auf den Prüfstand zu stellen.

Ein Blick in die Kalkulation macht deutlich, warum. Eigentlich sollen die Elternbeiträge in konfessionslosen Kitas 19 Prozent und in kirchlichen 15 Prozent der den Kitas zugewiesenen Kindpauschalen decken. Das ist aber nicht der Fall. 2017 wird der Elternanteil gerade einmal 13,15 Prozent ausmachen. Und durch die geplante Erhöhung der Kindpauschalen sinkt der Elternanteil an den Kosten weiter, sofern er nicht angepasst wird.

Eine komplexe Materie, zu der das Kreis-Jugendamt nun ebenso komplexe Handlungsalternativen vorschlägt. Grob vereinfacht stehen vier Varianten im Raum.

Variante eins: Die Elternbeiträge bleiben unverändert. Allein im kommenden Jahr würde das eine Unterdeckung bei den Elternbeiträgen von rund einer halben Million Euro ausmachen.

Variante zwei: Die Beitragslücke wird für 2017 geschlossen. Die Kita-Beiträge steigen dann um 36 Prozent. Je nach Einkommen zahlen Eltern so zwischen 9 und 211 Euro pro Monat mehr.

Variante drei: Die Elternbeiträge werden mit zwölf Prozent „moderat“ angepasst. Mit zusätzlich 3 bis 70 Euro im Monat würde das die Eltern belasten.

Variante vier: Die Elternbeiträge werden gestaffelt angepasst. Je nach Einkommen könnten die Beiträge für die unteren Einkommensstufen um acht, für die mittleren um zwölf und für die hohen Stufen um 18 Prozent erhöht werden. Dies würde sich im Eltern-Portemonnaie mit 2 bis 106 Euro auswirken.

Für alle Varianen aber gilt: Sie wären nur eine Lösung fürs nächste Jahr. Durch die Anhebung der Kindpauschalen würden ab 2018 erneut Unterdeckungen entstehen.

Bis November Entscheidung

Die Politik hat die Vorschläge des Kreis-Jugendamtes zur Kenntnis genommen und wird sie nun mit in die Haushaltsberatungen nehmen. Eine Tendenz war in der Sitzung am Mittwoch noch nicht abzusehen. Im November will Kreis-Kämmerer Dr. Thomas Wilk den Haushalt einbringen. Zuvor allerdings werden auch die betroffenen Kommunen Bönen, Holzwickede und Fröndenberg noch um eine Einschätzung gebeten. Das heißt, auch die Politik vor Ort wird sich mit der unpopulären Frage steigender Eltern-Beiträge für die Kitas noch einmal befassen müssen.