„Martin für Deutschland“

Es ist bereits der 25. Politische Aschermittwoch der SPD Westliches Westfalen in Schwerte, doch im Superwahljahr 2017 ein besonderer. Mit Schulz und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sind gleich zwei Spitzenkandidaten da, beide wollen im Laufe des Jahres entweder im Amt bestätigt oder erstmals ins Amt gewählt werden.

Zeit für Wahlkampf also, Zeit sich einzuschwören, Zeit für „Westwind“, den eine siegreiche NRW-Wahl im Mai für die Bundestagswahl im September bringen soll. Davon jedenfalls spricht Norbert Römer, der als Vorsitzender der SPD-Region die bedächtigste, sprödeste Rede hält. Ganz anders die energisch auftretende Hannelore Kraft, die das begeisterungswillige Publikum gleich mitreißt. „Martin, wir stehen an deiner Seite, wir wollen, dass du Bundeskanzler wirst“, ruft sie Schulz zu. Als sie zum Aufstehen aufruft „gegen diejenigen, die das Land spalten wollen und auf Hass setzen“, erheben sich die Zuhörer sofort, johlen, schwenken wieder ihre roten Pappen. In dieselbe rhetorische Kerbe schlägt später auch Martin Schulz, als er sich die AfD vornimmt. Die Petrys, Gaulands und Höckes hätten für alles einen Sündenbock, und immer sei es eine Minderheit, ruft er. „Sie sagen, die sind schuld, und wenn die weg sind, haben wir keine Probleme mehr. Das ist die Wortwahl der 30er-Jahre – und wohin die uns geführt hat, ist bekannt“, ruft Schulz unter lautem Beifall.

Ebenso wie Hannelore Kraft kann er Menschen mitreißen, begeistern. Das zeigt sich zum Beispiel bei seinem leidenschaftlichen Plädoyer für ein starkes Europa, dass der beste Schutz deutscher Interessen gerade auch gegenüber den USA unter Trump sei. Schulz wörtlich: „Ich bin 1955 geboren, und im Gegensatz zu meinen Eltern musste ich in meinem ganzen Leben keinen Krieg und keine Unterdrückung erleiden. Und ich möchte, dass das so bleibt.“

Spaß gehörte beim Politischen Aschermittwoch in Schwerte auch dazu: Schulz unterstützte kurzzeitig m ... Spaß gehörte beim Politischen Aschermittwoch in Schwerte auch dazu: Schulz unterstützte kurzzeitig mit der Klarinette die „Pilspicker“. Die Jazz-Band gestaltete das Rahmenprogramm des Abends.

Für die Pressefreiheit als „elementarer Bestandteil einer funktionierenden Demokratie“ legt Schulz sich ebenfalls ins Zeug. Wer die freien Medien als Lügenpresse bezeichne, lege die Axt an die Wurzeln der Demokratie. Zugleich erteilt der 61-Jährige einem Schmutzwahlkampf eine Absage. Der politische Gegner sei kein Feind, sondern es gehe um einen Wettbewerb von Argumenten.

Er wolle ein gerechtes Land; eines, in dem niemand nachts wach liegen müsse aus Angst um seine Existenz. Seit 153 Jahren sei es der Auftrag der SPD, das Leben der Menschen Stück für Stück besser zu machen. Dafür trete er an. Zwischendurch ruft ein Zuhörer so laut, dass es bis auf die Bühne zu hören ist: „Martin für Deutschland!“ Schulz lacht und antwortet: „Vielen Dank, das machen wir so.“