Loblied auf Nordrhein-Westfalen

Rainer Schmeltzer will sich das Land Nordrhein-Westfalen nicht schlecht reden lassen. Weder von dem „kleinen Mann aus Aachen“, wie er CDU-Landeschef Armin Laschet nannte, noch vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Auch wenn die es nicht wahrhaben wollten, NRW spiele in der Champions League und brauche sich „vor keinem der anderen der 15 Bundesländer zu verstecken“, rief er den Delegierten in der Kamener Stadthalle zu. Dieses Land sei stark, sozial, innovativ, verantwortungsvoll, lebenswert, attraktiv – um nur einige der von Schmeltzer bemühten Adjektive zu nennen.

Beispielhaft zeige sich die Stärke Nordrhein-Westfalens am Umgang mit der Flüchtlingskrise. „Wir machen das, nicht wir schaffen das“, bezog er sich auf den tragenden Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), den er selbst jedoch „mittlerweile unerträglich“ findet. „Wir können Integration, wir warten nicht auf irgendwelche Beschlüsse aus dem Bundeskanzleramt“, nannte Schmeltzer Nordrhein-Westfalen mit Blick auf Integration-Points und Kommunale Integrationszentren „mustergültig“. In diesem Zusammenhang sprach er den vielen Ehrenamtlichen im Land seinen Dank aus: „Ohne die würde niemand irgendetwas schaffen. Diese Menschen sind ‚Wir schaffen das‘ – und nicht die, die das sagt.“

Nach der rund 45-minütigen Rede des Landesarbeitsminister entschieden die 136 anwesenden Delegierten über zahlreiche Anträge, von denen gleich der erste parteipolitisch am wichtigsten war. Mit der „Perspektive 2020“ wollen die Sozialdemokraten sich nach dem Debakel im Rahmen der Bürgermeisterwahlen im vergangenen Jahr rüsten für die Kommunalwahl 2020. Und zwar indem sie mehr Mitglieder werben, Akteure in politischen Gremien stärker schulen, die eigenen Strukturen auf den Prüfstand stellen und den Generationenwechsel forcieren.