Leises Hoffen auf die Stiftung

Drossel verleiht in ihrem Schreiben ihrem „großen Bedauern über das Verhalten der Kreistagsfraktionen SPD und CDU“ Ausdruck und verweist auf „noch nie da gewesene Reaktionen aus der Bürgerschaft“. „Alle mit dem Tenor von Scham für die nicht zu verstehenden Vertagungen der Stiftungsgründung und Schelte für den unsensiblen Umgang mit Ihnen als Stifter“, heißt es weiter. Es sei auch für sie persönlich als Kulturinteressierte nicht nachvollziehbar, dass ein solches Geschenk vereitelt werde. Und letztlich schreibt Drossel: „Persönlich hoffe ich immer noch leise…“

Unterdessen vermeldete Joachim „Acki“ Schröter, dass die Unterschriftenliste die 1000er-Marke am Ende doch noch geknackt hat. Eine Liste mit weiteren 90 Unterschriften war erst am Freitagmorgen bei ihm eingegangen, somit zählte er insgesamt 1084 Unterzeichner. Er und weitere Autoren von Leserbriefen an diese Zeitung hatten sich bekanntlich vernetzt, um Dank für das Angebot und die Geduld an das Stifterehepaar zu formulieren. Auch dieses Schreiben ist mitsamt der Unterschriftenlisten auf den Postweg in das Berliner Umland gegangen.