LWL-Umlage auf Rekordniveau

Die „erfreuliche Entwicklung“ einerseits reicht nicht aus, die „heftigen Aufwandssteigerungen“ anderseits in voller Höhe zu decken. Die Kommunen müssen sich auf eine erneut steigende Zahllast bei der Kreisumlage einstellen – wenn die Steigerung gemessen an den Entwicklungen früherer Jahre mit „nur“ zwei Millionen Euro auch verhältnismäßig moderat ausfällt; und bereinigt um andere Effekte sogar nur 200.000 Euro beträgt. Dazu später.

LWL-Umlage jetzt größter Posten im Kreishaushalt

Vor allem schlägt die Umlage für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zu Buche, die voraussichtlich um 8,9 Millionen Euro auf das Rekordniveau von 105 Millionen Euro steigen wird – und damit zum mit Abstand größten Posten im Kreishaushalt wächst. Zwar wird es Wilk wohl gelingen, das Gros davon abzufedern. Doch er macht angesichts einer Steigerung von 30 Prozent innerhalb der vergangenen fünf Jahre auch deutlich: „Die LWL-Umlage rennt uns davon. Ein Ansparen gegen solche Aufwandssteigerungen wird nicht jedes Jahr möglich sein.“

Der Kreis Unna wird sich deshalb voraussichtlich mit anderen Kommunen zusammentun, um in Form einer gemeinsamen Stellungnahme die Zahlen des Landschaftsverbandes zu hinterfragen. Wilk will sich nicht als Kritiker des LWL verstanden wissen, wirft aber die Frage auf, ob an der einen oder anderen Stelle womöglich „zu großzügig gerechnet“ wurde. Eine Ursache für die steigende Zahllast sind laut Wilk zudem neue Gesetze. Da wirkt die Perspektive, dass der Bund die Kommunen ab 2018 bei ihren Kosten für die Eingliederungshilfe um fünf Milliarden Euro entlasten will, wie blanker Hohn. Ohnehin ist die Frage, ob und wie die avisierten Milliarden bei den Kommunen ankommen, noch eine große Unbekannte – zumal im nächsten Jahr eine neue Bundesregierung gewählt wird.

Dass Wilk die steigende LWL-Umlage nicht Eins zu Eins an die Städte und Gemeinden weitergibt, ist der eingangs erwähnten ansonsten erfreulichen Entwicklung zu verdanken. Er nennt einerseits Landes- und Bundesmittel, die sehr hilfreich seien: Stärkungspakt, Übergangsmilliarde, Investitionsförderung und die vom Bund zugesagt hundertprozentige Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten der Unterkunft. Auch die anhaltend gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt habe äußerst positive Auswirkungen: „Das Jobcenter leistet gute Arbeit“, sagt der Kreisdirektor mit Verweis auf die Kosten der Unterkunft, die insgesamt zwar um eine gute halbe Million Euro steigen. Der Nettoaufwand für den Kreis Unna – sprich der Anteil, den er aus eigener Kasse finanzieren muss – sinkt im Vergleich zum laufenden Jahr voraussichtlich dennoch um 4,24 Millionen Euro. Auch das Budget Arbeit und Soziales insgesamt entwickelt sich positiv: Im Vergleich zum laufenden Jahr rechnet Wilk mit 2,16 Millionen Euro weniger Ausgaben in diesem Bereich.

Unterm Strich weisen die Eckdaten zum Kreishaushalt 2017 einen Saldo von 7,7 Millionen Euro aus. Einerseits rechnet Wilk noch mit einer Gewinnausschüttung der hundertprozentigen Tochter VBU in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Das verbleibende Defizit in Höhe von 4,3 Millionen Euro will er über die sogenannte Ausgleichsrücklage füllen, die er aufgrund des guten Jahresabschlusses 2015 bilden konnte. Damit will er dem Kreistag wie schon für das laufende Jahr einen nur fiktiv ausgeglichenen Haushalt vorlegen: Er plant von vorneherein mit einem Defizit, das er durch die Ausgleichsrücklage schließen will, um die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht über Gebühr zu belasten.

Hebesatz sinkt, Zahllast steigt

Für die zehn Städte und Gemeinden bleibt 2017 damit voraussichtlich eine Umlagesumme von 259,6 Millionen Euro – zwei Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr, obwohl der Hebesatz erneut um 0,7 Punkte auf 45,97 Prozent sinkt. Die mittelfristige Finanzplanung war von einer Steigerung der Zahllast um rund 3,9 Millionen Euro ausgegangen. Die Entwicklung fällt also deutlich moderater als erwartet aus. Zudem weist Wilk darauf hin, dass die Neuregelung der ÖPNV-Finanzierung und die Neuordnung der Förderschullandschaft zu einer steigenden Belastung des Kreises in Höhe von 1,76 Millionen Euro bei gleichzeitiger Entlastung der Kommunen geführt haben. Bereinigt um diese Effekte steige die Zahllast der Städte und Gemeinden sogar nur um 200.000 Euro.

Der Zeitplan 26. Oktober: Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2017 8. November: Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Kreistag 13. Dezember: Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2017

Jugendhilfe wird teurer

Die differenzierte Kreisumlage, über die der Kreis die Jugendhilfe für die Stadt Fröndenberg sowie die Gemeinden Bönen und Holzwickede refinanziert, steigt um 737.105 auf 17,71 Millionen Euro an. Das entspricht einem Hebesatz von 24,35 Prozent. Mit 6,14 Millionen Euro muss die Stadt Fröndenberg den größten Anteil tragen, gefolgt von Bönen mit 5,857 und Holzwickede mit 5,716 Millionen Euro. Als Ursache nennt Kreisdirektor und -kämmerer Dr. Thomas Wilk gestiegene Betriebskostenzuschüsse.