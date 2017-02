Kundenliebling Kfz-Behörde

Noch vor einem Jahr stellte sich die Kreisverwaltung für den Bereich, der die meisten direkten Bürgerkontakte hat, ein eher mäßiges Zeugnis aus. Zumindest, wenn man die durchschnittlichen Wartezeiten zugrunde legt, die von der Ausgabe der Wartemarke bis zum Aufruf in den Zulassungsstandorten Unna und Lünen gemessen wurden. 42 Minuten und 50 Sekunden waren es im Mittel des Jahres 2015 – zu lang aus Sicht vieler Kunden. Schon damals war allerdings von einem Wertewandel hin zu einem mehr serviceorientierten Handeln die Rede.

Im November 2016 befragte die Zulassungs- und Führerscheinstelle ihre Besucher dann direkt nach ihrer Meinung. Knapp jeder zweite von insgesamt 3445 Kunden nahm an der Umfrage teil (Gesamt 2016: 90.711 Kunden). Die Ergebnisse fielen überraschend positiv aus – zum Beispiel in Bezug auf die Wartezeiten. „Kurz bis sehr kurz“ empfanden diese 85 Prozent der Kunden in der Zulassungsstelle Unna sowie 77 Prozent in Lünen.

Kunden der Führerscheinstelle waren sogar zu 96 Prozent (Unna) bzw. 100 Prozent (Lünen) dieser Meinung. Allerdings lagen die Wartezeiten im Befragungszeitraum auch deutlich unter dem Schnitt von 2015, in Unna etwa bei 26:13 Minuten bei Zulassungen und 2:59 Minuten bei Führerscheinen, in Lünen jeweils etwas höher. Auch in puncto „Freundlichkeit der Mitarbeiter“ und „Gefallen der Öffnungszeiten“ schnitt die Behörde sehr gut ab.

Bei einer Gesamtzufriedenheit von rund 95 Prozent spricht Christian Bornemann als Leiter der Zulassungsstelle nun von einem „erfreulichen Zeugnis“, auf dem man sich freilich nicht ausruhen werde, zumal es auch einige kritische Anmerkungen gab. So bemängelten Kunden im Kreishaus Lünen Erscheinungsbild und Sauberkeit des Eingangsbereiches sowie die „kalten“ Sitzgelegenheiten in Form von Metallbänken. In Unna fehlt manchen Kunden eine Überdachung vor dem Eingangsbereich und ein Getränkeautomat.