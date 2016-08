Kreisel wieder Unfallschwerpunkt

Im Lichte deutlich steigender Unfallzahlen ist die Konsequenz nur schlüssig. Nach Jahren des Rückgangs weist die Expertise der Unfallkommission wieder mehr Unfallhäufungsstellen als im Vorjahr aus. 18 sind es laut Mitteilung der Kreisverwaltung, nur zehn waren es ein Jahr zuvor. Immerhin: Der Spitzenwert aus 2010 mit rund 40 auffallend gefährlichen Straßenabschnitten, Kreuzungen und Einmündungen liegt in weiter Ferne.

Gleichwohl kann von Zufriedenheit keine Rede sein. Einerseits, weil viele Unfallhäufungsstellen nur aus einem Grund in der Statistik auftauchen: Wiederholt sind Radfahrer verunglückt, die statistisch jedoch mehr als jeden zweiten Unfall selbst verursachen. Gegen menschliches Fehlverhalten ist bekanntlich allenfalls mit Beharrlichkeit anzukommen. Andererseits lässt sich anhand der Liste über Erfolg beziehungsweise Misserfolg der Maßnahmen streiten. Elf von 18 Unfallschwerpunkten stuft die Kommission als bekannt ein – sie standen also entweder im vorigen Jahr oder früher schon einmal im Fokus der beteiligten Behörden. Demoralisierend dürfte insbesondere wirken, dass Stellen, die gerade erst im vergangenen Jahr als entschärft eingestuft wurden, es wieder zurückgeschafft haben auf die unrühmliche Liste. Der Kreuzungsbereich Hammer Straße, Bahnhofstraße in Bönen zum Beispiel.

Für die Klassifizierung von Unfallstellen gibt es seitens des NRW-Innenministeriums definierte Kriterien. Die jährlich veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik der Kreispolizeibehörde ist Grundlage der Analyse. Ereignen sich an einem Knotenpunkt oder entlang einer Strecke innerhalb eines festgelegten Zeitraums Unfälle bestimmter Kategorien auffallend häufig, gilt sie als Unfallhäufungsstelle. Dann müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die von neuen Verkehrszeichen über Geschwindigkeitskontrollen bis hin zu baulichen Veränderungen reichen. Ausdrücklich heißt es dazu im entsprechenden Erlass des Ministeriums: „Verkehrsregelungs- oder Überwachungsmaßnahmen sollen, wenn es bauliche Lösungen gibt, nur eine Zwischenlösung sein“; sprich: Behörden sollen an solchen Stellen nicht fortwährend blitzen, sondern über langfristige und dauerhafte Lösungen nachdenken.

Das derzeit prominenteste Beispiel einer vermeintlich dauerhaften Lösung ist der Kreishauskreisel in Unna. Nach einer Pilotphase mit provisorischen Markierungen hat die Unfallkommission mit Verweis auf rückläufige Unfallzahlen entschieden, dass die ehedem zweispurige Fahrbahn dauerhaft auf einspurig reduziert wird. Die gelben werden in weiße Markierungen umgewandelt, das soll noch in diesem Jahr geschehen. Zwar wird der Verkehrsfluss in dem äußerst stark befahrenen Kreisverkehr dadurch deutlich spürbar beeinträchtigt. So lange das Unfallgeschehen durch diese Maßnahme aber nicht verlagert wird – etwa in Form von Auffahrunfällen in den Zufahrtsachsen – ist das kein stichhaltiges Argument gegen die Einspurigkeit. Genervte Autofahrer hin oder her. Gerade dieses Beispiel aber ist es auch, dass Zweifel an dem Erfolg der Unfallkommission nährt. Denn der Kreishauskreisel taucht in diesem Jahr wieder auf in der Liste der Unfallhäufungsstellen.

Die örtliche Unfallanalyse und damit die Arbeit der Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe von Straßenverkehrs-, Polizei- und Straßenbaubehörden. Deshalb gehören der Kommission mit Ausnahme Lünens alle kreisangehörigen Kommunen, die Kreispolizeibehörde, der Landesbetrieb Straßenbau sowie die Fachbereiche Straßenbau und Straßenverkehr der Kreisverwaltung an. Die Stadt Lünen sitzt deshalb nicht mit am Tisch, weil sie zwar dem Kreis angehört, aber im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund liegt.