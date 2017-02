Kreis organisiert Abschiebungen

Zum 1. Januar 2018 soll der Kreis die Aufgaben einer Zentralen Ausländerbehörde von der Stadt Dortmund übernehmen. Darum hat das NRW-Innenministerium gebeten. Zunächst 60 Behördenmitarbeiter sollen perspektivisch ihren Arbeitsplatz in der ehemaligen Landesstelle Unna-Massen beziehen. Der Kreistag muss den Plänen noch zustimmen.

Erstmals politisch beraten wird die entsprechende Beschlussvorlage am Montag, 20. Februar, im Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr. Aus dem Schriftstück geht hervor, dass das Innenministerium den Landrat um den Aufbau einer Zentralen Ausländerbehörde im Kreis Unna gebeten hat. Anders als bei einer kommunalen Ausländerbehörde, die es beim Kreis bereits gibt, ist eine Zentrale Ausländerbehörde überregional für die „Rückführung Ausreisepflichtiger“ zuständig, wie es im Behördendeutsch heißt. Mit anderen Worten: Sie muss dafür sorgen, dass diejenigen, die Deutschland verlassen müssen, das auch tun – entweder freiwillig oder gezwungenermaßen.

Heimreise-Dokumente und Kontakt mit Botschaften

Der Unterschied zur bisherigen Tätigkeit der Ausländerbehörde liege in der Organisation, erläutert Kreissprecherin Constanze Rauert. So müssen die Zentralen Ausländerbehörden etwa Papiere für die Heimreise besorgen, in Kontakt mit ausländischen Behörden und Botschaften treten und Datenbanken führen. Es handele sich um eine zusätzliche, freiwillige Aufgabe. Aktuell gibt es in ganz Nordrhein-Westfalen drei Zentrale Ausländerbehörden (ZAB) – eine in Köln, eine in Bielefeld und eine in Dortmund. Letztere ist für den Regierungsbezirk Arnsberg und Teile des Regierungsbezirks Düsseldorf zuständig und soll zum Jahresende geschlossen werden.

Die Frage, warum die Aufgaben in den Kreis Unna verlagert werden sollen, beantwortet Christoph Söbbeler als Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg mit der vorhandenen Infrastruktur in der ehemaligen Landesstelle Massen. Die ZAB an die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber zu koppeln, sei sinnvoll, um kurze Wege zu haben und effektiv arbeiten zu können.

In Dortmund hingegen wurde die Infrastruktur mit der Schließung der zu kleinen Erstaufnahme in Hacheney bereits zurückgebaut, und auch die Schließung der provisorischen Erstaufnahme am Westfalenpark zum Sommer dieses Jahres ist bereits beschlossene Sache.

Mit einem Abschiebezentrum, wie es politisch immer mal wieder diskutiert wird, hätten die Pläne aber nichts zu tun, so Söbbeler. „Die Zentrale Ausländerbehörde ist die Fachbehörde, die für freiwillige Rückkehr und für Abschiebungen von Ausreisepflichtigen zuständig ist“, so der Sprecher wörtlich; wobei die freiwillige Rückkehr immer die erste Option sei. Eine Unterbringung von Ausreisepflichtigen in Massen sei nicht geplant.

Mittelfristig 80 Mitarbeiter

Zunächst 60, mittelfristig aber sogar 80 Mitarbeiter sollen für die Zentrale Ausländerbehörde am Standort Unna tätig sein. Sie werden für ein Gebiet zuständig sein, das von Duisburg im Westen bis Marsberg im Osten sowie von Haltern im Norden bis Burbach im Süden reicht. Wann die ZAB in der Landesstelle Massen einzieht, ist aber noch unklar. Da dort derzeit keine Gebäude mit Büroarbeitsplätzen zur Verfügung stehen, muss zunächst ein Übergangsstandort geschaffen werden, heißt es in der Beschlussvorlage der Kreisverwaltung. Eine Projektgruppe mit Vertretern des Kreises und aller drei ZAB-Standorte soll sich um alle Fragen des Aufgabenübergangs kümmern.

Die Kosten trägt das Land

Sämtliche Kosten rund um die ZAB werden dem Kreis Unna aus dem Landeshaushalt erstattet. Eine Belastung der Kreisumlage kommt damit nicht in Frage. Der Kreistag muss dem Vorhaben trotzdem zustimmen, weil es sich um keine Pflicht-, sondern um eine freiwillige, zusätzliche Aufgabe handelt. Die Stadt Unna, mit der das Land einen zehnjährigen Nutzungsvertrag für die Liegenschaft Landesstelle geschlossen hat, ist laut der Bezirksregierung über die Pläne informiert.