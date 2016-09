Kleiner Dämpfer zur Nominierung

Herbert Goldmann nahm es gelassen. Eine Neinstimme – dafür zollte er dem der geheimen Wahl wegen Unbekannten sogar „großen Respekt“; wertete die 20 Jastimmen gleichwohl als „ein tolles Ergebnis“. Aber er geht ohnehin nicht davon aus, eine realistische Chance auf den Wiedereinzug in den Landtag zu haben. 2012 rutschte er allein deshalb in den Landtag, weil das Düsseldorfer Parlament wegen vieler Überhangmandate der Sozialdemokraten vergrößert wurde. Und auch die Parteifreunde in seinem Wahlkreis scheinen nicht so recht daran zu glauben, dass sich der bislang einzige „eigene“ Abgeordnete in der Geschichte der hiesigen Grünen am Rhein über Wasser halten kann. Ortsverbandssprecher und Gastgeber Hermann Strahl sprach eingangs jedenfalls von einem „Wunder“.

Goldmann ist für die Grünen im Landtag Sprecher für Petitionen sowie Raum- und Landesplanung, Mitglied im Petitions-, im Sport- sowie in einem Untersuchungsausschuss. Der 62-jährige Diplomverwaltungswirt, der sich selbst als „nicht gerade eine grüne Nachwuchshoffnung“ bezeichnete, betonte in seiner Bewerbungsrede, wie wichtig es sei, „in Abgrenzung zu allen anderen politischen Kräften“ Inhalte zu setzen. Es sei realistisch, davon auszugehen, dass im nächsten Landtag sechs Parteien vertreten seien. Insbesondere mit Blick auf die AfD sprach er jedoch von „dramatischen Entwicklungen“, die auch Notwendigkeiten deutlich machen. „Wir müssen etwas gegen den massiven Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust der Menschen setzen.“