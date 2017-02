Kein Spielraum bei Gebühren

Den Fall, den der Leser (Name der Redaktion bekannt) schildert, dürften schon andere vor ihm erlebt haben. Es geht um Wunschkennzeichen. Für sein bisher genutztes Auto hatte der Mann aus Kamen eine Kombination aus Familien-Initialen und den Geburtsjahren seiner Kinder gewählt – und dafür bei der Zulassung vor einigen Jahren eine Gebühr von 10,20 Euro bezahlt.

Nun meldete er das Fahrzeug im Bürgerbüro Kamen ab und zahlte dort rund 3 Euro dafür, um sich das Kennzeichen für eine erneute Nutzung reservieren zu lassen. Bei der Anmeldung seines neuen Autos musste er im Kreishaus dann wieder 10,20 Euro bezahlen, um sein „altes“ Wunschkennzeichen wiederzubekommen. „Dabei hatte ich für diesen einen Mausklick doch schon einmal bezahlt“, sagt er.

Dieses Unverständnis kann Christian Bornemann von der Zulassungsstelle des Kreises menschlich durchaus nachvollziehen. An der Pflicht zur Gebührenerhebung ändere dies jedoch nichts. Diese ist für Wunschkennzeichen in einer Höhe von 10,20 Euro in der „Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr“ festgelegt; einen Ermessensspielraum haben die Mitarbeiter der Zulassungsstelle in diesem Fall nicht.

Bornemann verweist in diesem Zusammenhang auf eine historische Entwicklung. Wunschkennzeichen habe es über viele Jahrzehnte tatsächlich kostenfrei gegeben, bis die Zulassungsstelle in Essen in den 1980er-Jahren anfing, Geld dafür zu nehmen, das einem wohltätigen Zweck zugute kommen sollte. Dagegen klagte seinerzeit ein Bürger, woraufhin der Gesetzgeber eine Gebühr festlegte. Diese wird auch dann fällig, wenn ein Wunschkennzeichen bereits einmal an einen Halter für ein anderes Fahrzeug vergeben war.

Keine Gebühr erhebt der Kreis indes bei sogenannten Unterscheidungskennzeichen. Autohalter im Kreis Unna haben die kostenfreie Wahl zwischen den Kürzeln UN für Unna, LÜN für Lünen (ehemals kreisfreie Stadt) und LH für Lüdinghausen (Altkreis, zu dem bis 1974 Werne, Selm und Altlünen gehörten).