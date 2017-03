Jeder zweite Einbruch scheitert

Einen kleinen, aber umso erfreulicheren Rückgang stellt Landrat Michael Makiolla ganz besonders heraus. Gewaltkriminalität, Sexualstraftaten und Raubdelikte sind auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren zurückgegangen. Das Risiko, im Revier der Kreispolizeibehörde Unna, Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden ist demnach weiter rückläufig.

Gute Entwicklung für das Sicherheitsgefühl im Kreis

Die Zahlen für den gesamten Kreis Unna zeugen von 127 Sexualstraftaten (2015: 151) und von 153 Raubdelikten (2015: 164). Gewaltkriminalität ist in 567 Fällen angezeigt worden (2015: 580). Makiolla betont in diesem Zusammenhang den „großen Einfluss der Gewaltdeliktzahlen auf das individuelle Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger.“ Obwohl es in Kamen und Bergkamen einen Anstieg der Gewaltdelikte zu verzeichnen gibt, sei der insgesamt stetige Rückgang der Taten ein gutes Zeichen.

Die Aufklärungsquote ist bei den Sexualstraftaten seit dem vergangenen Jahr um vier Prozent auf 74,8 Prozent gestiegen. Mit 74,07 Prozent ist die Aufklärungsquote bei Gewaltkriminalität ähnlich und bewegt sich trotz leichten Rückgangs noch in einem akzeptablen Maß, so Kriminaldirektor Frank Kujau. Bei der Aufklärungsquote der Raubdelikte muss der Leiter der Direktion Kriminalität jedoch von einer negativen Entwicklung berichten. Nicht einmal jede zweite Tat wird aufgeklärt.

Eine gute Nachricht gibt es in Bezug auf die Einbruchszahlen, mit einem leichten Rückgang von 1184 Fällen in 2015 auf 1039 im vergangenen Jahr, liegt die Zahl jedoch immer noch mehr als doppelt so hoch, wie 2006. „Die Zahlen sind noch lange nicht zufriedenstellend“, betont auch Hans-Dieter Volkmann, Abteilungsleiter Polizei. Die Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention scheinen jedoch zu fruchten. Bei fast der Hälfte der Einbrüche bleibe es beim Versuch. Das spreche für die gute Ausbaustufe bei Sicherheitssystemen und die Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger. Diese Zahl war vor einigen Jahren noch viel geringer.

Innerhalb des Kreises sind die Zahlen der Einbrüche eher heterogen verteilt. In Schwerte, Unna und Fröndenberg sind wesentlich weniger Fälle gemeldet worden, in Bergkamen, Bönen und Werne hingegen wesentlich mehr. Wobei besonders im Fall Bönen eine Besonderheit zu berücksichtigen sei. Da es sich noch um ein laufendes Verfahren handelt, kann Volkmann noch nicht allzu sehr ins Detail gehen. So viel kann er jedoch verraten: „Wir haben eine Bande von Einbrechern festgenommen, der wir wohl eine Vielzahl von Taten nachweisen können. Einige davon fallen auch auf Bönener Gebiet.“

Trotz der Verbesserung der Einbruchszahlen, die sich auch im Januar schon fortgesetzt habe, betont Landrat Makiolla noch einmal, dass man bei der Bekämpfung einen langen Atem brauche. Auch in diesem Jahr würden die Überwachungs- und Kontrollkationen in gefährdeten Bezirken fortgesetzt.

Einmal mehr appelliert die Kreispolizeibehörde: „Jeder Hinweis auf einen möglichen Einbruch ist absolut gewünscht, und zwar ausdrücklich unter der 110.“ Die Kollegen in der Leitstelle wissen genau, wo der nächste Streifenwagen ist, und können aktiv werden.

Hohe Qualität der Hinweise auf Einbrüche

Positiv sei auch, dass die Qualität der Meldungen erheblich zunehme. Die Menschen werden wachsamer, bekommen einen guten Blick und das gibt der Polizei die Chance zeitnah aktiv zu werden. Auch die Zahl der unvollendeten Maßnahmen zeigt, dass die Täter an bestimmten Stellen unruhiger werden. Die Hilfe aus der Bevölkerung sei aber unverzichtbar. In ihrer Arbeit will die Kreispolizeibehörde an die vergangenen Jahre anknüpfen und weiterhin den Schwerpunkt auf Wohnungseinbrüche setzen und motiviert noch einmal, das Beratungsangebot zum Thema Einbruchschutz zu nutzen.

Neue Masche beim Warenbetrug

Im Bereich Waren- und Kreditbetrug macht derzeit eine neue Masche die Runde. Dabei werden sozusagen Strohmänner angeworben. Der Kopf dieser Masche gibt sich als Unternehmer aus und hat meist mehrere Strohmänner unter sich, die zum Beispiel über das Internetauktionshaus Ebay Waren verkaufen. Diese Mittelsmänner wissen meist gar nicht, dass sie in kriminelle Aktivitäten verstrickt sind. Der „Unternehmer“ verteilt an seine Strohmänner Aufträge, zum Beispiel einige hochwertige Elektrogeräte zu versteigern oder zu verkaufen. Dies geschieht dann über das Benutzerkonto des Mittelsmannes. Ein unwissender Nutzer kauft oder ersteigert die Ware und überweist das Geld dafür auf das Konto des Mittelsmannes, der es dann an den Kopf weiterleitet, damit von dort aus die Ware verschickt werden kann. Das passiert aber nie. Die geprellten Käufer wenden sich dann an den Mittelsmann, der aber ebenso geprellt worden ist. Wenn der dann versucht, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen, ist der schon über alle Berge.