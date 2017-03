Hilfe für die Wunden der Seele

Aus dem hinteren Bereich kommen nun die beiden anderen Mitarbeiterinnen hinzu, die gerade mit Ayse das Geschäft abschließen wollten. Es ist Freitagabend kurz nach Ladenschluss. Der zweite Maskierte geht an seinem Komplizen vorbei auf die Frauen zu. Eine der beiden dreht sich um, will fliehen, in Richtung Aufenthaltsraum, zum Telefon. Der Mann ist schneller, holt sie ein, stößt sie zu Boden. Die Frau bleibt liegen, ihre Kollegin hockt sich neben sie. Ayse wird zum Tresorraum geführt, unterdessen fesselt der zweite Täter ihre Kolleginnen im Vorraum.

„Ich hab nur noch funktioniert“, erinnert sich Ayse an diesen Freitag im Sommer vergangenen Jahres. Sie nippt an ihrem Kaffee und fährt fort: „Er hat dann gesagt, ich soll das Geld in den Rucksack packen. Aber ich konnte nicht richtig atmen, weil er mir das Messer so fest auf den Hals gedrückt hat.“ Ganz automatisch greift sich die junge Frau auch jetzt wieder an den Hals und schluckt. Sie hält kurz inne und streicht sich eine Strähne blonder Haare aus dem Gesicht. Auch jetzt, mehr als ein halbes Jahr nach der Tat, fällt es ihr noch schwer, davon zu berichten, doch sie erzählt weiter.

Nachdem der Tresor leer geräumt ist, führt der Täter Ayse wieder in den Raum, in dem ihre gefesselten Kolleginnen sitzen und zieht auch ihr einen Kabelbinder um die Handgelenke. Bevor die Maskierten wieder verschwinden, reißen sie im Büro noch alle Telefonkabel aus der Wand. „Sofort als die weg waren, bin ich aufgesprungen und habe die Tür verriegelt, damit die nicht wieder zurückkommen können“, sagt Ayse. „Angst habe ich, während das alles passiert ist, eigentlich gar nicht gehabt, das kam erst hinterher.“

Während sie das sagt, schaut sie nach rechts, zu Bettina Dresselhaus. Sie ist Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde (KPB) Unna und hat der jungen Frau die Hand auf die Schulter gelegt. Die beiden kennen sich seit dem Tag nach der Tat.

Am Morgen habe Ayse fast gedacht, alles sei nur ein Albtraum gewesen. Doch die Schmerzen in ihrer Hand holen sie in die Wirklichkeit zurück, sie geht zum Arzt. In ihrem Kopf spielt sich der Abend der Tat immer wieder und wieder ab. Die Erinnerung daran, wie sie und ihre Kolleginnen sich dann schließlich von den Kabelbindern befreien, wie sie die Polizei rufen, wie sie ihrem Chef von dem Überfall erzählt – das alles scheint in der Erinnerung jedoch etwas vernebelt. Symptome eines beginnenden Schocks, wie sie später lernt.

„Ich war so fertig mit den Nerven, und dann hat sich Frau Dresselhaus gemeldet, das war toll“, sagt Ayse und ihr Blick hellt sich sofort ein wenig auf. „Sie hat einfach bei mir angerufen und ich konnte ihr alles erzählen, das hat mir schon sehr geholfen.“ Während des ersten Gesprächs verabreden die beiden, dass die Kriminalhauptkommissarin Ayses Kontaktdaten auch an den Weißen Ring weitergibt. „Besonders nach belastenden Erlebnissen, wie einem solchen Raubüberfall, ist es wichtig, dass die Betroffenen so schnell wie möglich Hilfe bekommen“, sagt Reinhard Streibel. Er engagiert sich beim Weißen Ring für Kriminalitätsopfer und ist damit einer von bundesweit mehr als 3000 Ehrenamtlichen. „Mit das Wichtigste ist, dass Opfer von Straftaten so schnell wie möglich erkennen, dass sie keinerlei Schuld an dem Vorfall haben“, sagt Streibel. Oftmals werde nach einem solchen Erlebnis eine Art „Was-wäre-wenn-Maschine“ angeworfen. Die Gedanken der Opfer kreisen ständig nur um den Vorfall. Ayse nickt heftig. „Ich habe direkt gedacht, warum ich die Tür nicht vorsichtiger aufgemacht habe und erst mal geschaut, ob da einer steht.“ Auch Bettina Dresselhaus nickt: „Genau das meine ich! Da wird man schon schuldlos Opfer einer Straftat und macht sich hinterher noch selber Vorwürfe.“ Damit das gar nicht erst passiert, ist es so wichtig, dass es Einrichtungen, wie den Weißen Ring und speziell geschulte Beamte bei der Polizei gibt, die nicht nur auf die körperliche Unversehrtheit der Betroffenen achten, sondern auch die Wunden auf der Seele erkennen. „Je schneller die Hilfe passiert, desto besser erholt sich der Mensch“, weiß Dresselhaus aus Erfahrung. Da es sich in diesem Fall um einen Vorfall bei der Arbeit handelt, ist die Berufsgenossenschaft zuständig. „Die sind mittlerweile hervorragend aufgestellt und es dauert in der Regel nur ein paar Tage, bis die Opfer einen Termin bei einem Psychotherapeuten bekommen“, erklärt Streibel. „Ansonsten werden wir aktiv und vermitteln schnell den richtigen Kontakt, wir sind nämlich keine Therapeuten“, ergänzt Dresselhaus.

Dass genau diese einzelnen Rädchen anlaufen und ineinandergreifen, hat auch Ayse sehr geholfen. „Ich war immer die starke Frau, alle Freunde und Bekannten haben sich immer auf mich verlassen und dann plötzlich geht nichts mehr, das hat mich am meisten fertig gemacht“, sagt sie, dann seufzt sie und senkt den Kopf ein wenig. Besonders die Hilflosigkeit, die Opfer in solchen Momenten erfahren, kann sehr prägend sein, erklärt Reinhard Streibel: „Unsere Urinstinkte sehen die Entscheidung Kampf oder Flucht vor. Wenn beides, wie in diesem Fall nicht geht, dann stehen wir vor einem Dilemma. Das kann weitreichende psychologische Konsequenzen haben.“ Ayse schaut den Mann vom Weißen Ring an: „Ja, genau. Immer wieder sind Bekannte, oder sogar Fremde angekommen, die mich zu dem Überfall ausgefragt haben.“

Es ist regelrecht spürbar, wie sie das aufregt. „Es hat sogar Leute gegeben, die mich gefragt haben, warum ich denn nichts gemacht hätte, aber was sollte ich denn machen?“ Wieder legt Bettina Dresselhaus ihren Arm um Ayse. „Gar nichts“, sagt sie ruhig. „Sie haben alles richtig gemacht. Die einzigen, die Schuld haben, sind die Täter.“ Kaum wahrnehmbar beginnt Ayse zu nicken. Dann immer heftiger. „Ja“, sagt sie und es ist wichtig, dass sie das versteht, um sich erholen zu können. Was das angeht, ist sie auf einem guten Weg. Seit ein paar Wochen ist sie in der Wiedereingliederungsphase, möchte gerne weiterhin genau in dem Markt arbeiten, in dem der Überfall passiert ist. „Der erste Gang war der schwerste“, erinnert sich die junge Frau. „Zum Glück hatte ich meine Therapeutin dabei, sie hat mir in der ganzen Zeit sehr geholfen.“

Ihre Kolleginnen seien schon länger wieder zurück im Job, sagt sie. „Jeder Mensch braucht seine ganz eigene Zeit und Unterstützung, damit am Ende des Tunnels wieder Licht auftaucht“, sagt Dresselhaus. Im Gegensatz zu einer körperlichen Verletzung lassen sich Wunden auf der Seele nicht so leicht erkennen. Umso wichtiger ist es, dass sowohl Betroffene, als auch ihr Umfeld verstehen, dass auch diese Wunden behandelt werden müssen und Zeit zum Heilen brauchen.