Grüne setzen erneut auf Dörlemann

4755 Stimmen holte Anke Dörlemann 2012 im Wahlkreis Unna III/Hamm II, zufrieden war sie damit jedoch nicht. Damals von dem Kandidaten der Piraten überholt, weiß sie für 2017 um die neue Herausforderung. „Wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen“, sagte sie am Abend anlässlich ihrer Nominierung im Grünen Treff Kamen. „Wir müssen zeigen, dass wir mit unseren grünen Zielen besser sind als die AfD.“ Dafür will sie im Wahlkampf neue Wege gehen; hüllte sich allerdings in Schweigen, was sie damit meint. In jedem Falle aber will sie sich im „Flächenwahlkampf“ so oft es geht persönlich den Fragen der Wähler stellen.

Ihr politisches Profil zeichnete Dörlemann mit Schlagworten wie Bildung, Mobilität und Energiewende. Aber auch gesellschaftspolitische Fragen etwa hinsichtlich der Wohnqualität in den Quartieren oder des demografischen Wandels will sie sich stellen.

Obwohl sie über sich selbst sagt, „politisch noch nicht so ewig dabei“ zu sein – sie kam über die Bürgermeisterkandidatur ihres Ehemannes Andreas zu den Grünen –, ist die Mutter zweier erwachsener Söhne im Kreis politisch keine Unbekannte. Als Fraktionsvorsitzende der Grünen sitzt sie im Kamener Stadtrat, bis Mai dieses Jahres war sie zudem Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen.