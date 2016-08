Geburtstag für Gesundheitshäuser

„Raus aus dem Amt – hinein ins Leben“: Die Idee, eine niederschwellige Anlaufstelle für die Menschen abseits der klassischen Behörde anzubieten, war damals neu. „Heute sind die beiden Häuser ein fester Bestandteil eines bürgerorientierten Gesundheitswesens“, sagt Josef Merfels, der Leiter des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz beim Kreis Unna.

Landrat Rolf Tewes und Landesgesundheitsminister Hermann Heinemann mit Publikum bei der Eröffnung de ... Landrat Rolf Tewes und Landesgesundheitsminister Hermann Heinemann mit Publikum bei der Eröffnung des Gesundheitshauses Unna am 13. September 1991. Foto: Kreis Unna

Ankerplätze für die gerade ein Jahr junge K.I.S.S.

Eröffnet hatte diese Perspektive erst ein strukturpolitisches Instrument in Nordrhein-Westfalen: Die sogenannte Zukunftsinitiative Montanregionen (ZIM) bot die Möglichkeit, Fördermittel für die – übrigens bundesweit ersten – Gesundheitshäuser auszuschöpfen.

Mit den neu gegründeten Häusern am Roggenmarkt in Lünen und an der Massener Straße in Unna gab es seit 1991 nicht nur zwei Informations- und Kommunikationszentren für alle Themen rund um die Gesundheit, sondern auch Ankerplätze für die damals ein Jahr alte Kontakt- und InformationsStelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S). Von Anfang an dabei war auch der sozialpsychiatrische Dienst des Kreises mit den Schwerpunkten Psyche und Sucht.

Im Laufe der Jahre änderten sich die Bedürfnisse der Bürger freilich manches Mal. „Mit der Gesellschaft hat sich auch die Angebotsstruktur in den Gesundheitshäusern weiterentwickelt“, erläutert Birgit Kollmann, zuständige Sachgebietsleiterin beim Kreis Unna. So zogen zu einem späteren Zeitpunkt die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Betreuungsstelle des Kreises ins Gesundheitshaus in Unna.

Lisa Nießalla, hier an ihrem Schreibtisch im Gesundheitshaus in Lünen, gehört bereits seit 1992 zum ... Lisa Nießalla, hier an ihrem Schreibtisch im Gesundheitshaus in Lünen, gehört bereits seit 1992 zum Team der K.I.S.S. und ist damit beinahe eine Frau der ersten Stunde. Foto: Archiv

1994 folgt der Treffpunkt Gesundheit in Schwerte

Eines ist in den 25 Jahren gleich geblieben: An beiden Standorten treffen Ratsuchende auf hauptamtliche Ansprechpartner, die nicht nur mit Sachkenntnis, sondern auch mit einem engmaschigen Netzwerk und mit Material aushelfen. Seit 1994 gibt es für Bürger im Südkreis mit dem Treffpunkt Gesundheit in Schwerte einen weiteren Anlaufpunkt.

Die kostenlosen Gruppenräume sind ein Angebot, das vor allem die zahlreichen Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet nutzen. „Die Bürger sind in den Gesundheitshäusern angekommen und betrachten sie als ihre Häuser“, sagt Lisa Nießalla von der K.I.S.S. sogar.

Was heute selbstverständlich ist, war damals ein neuer Ansatz der Gesundheitspolitik. In den für alle offenen Häusern werden die Bürger in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld betreut, versorgt und beraten. „Die Menschen stehen nicht als Leistungsempfänger im Mittelpunkt des Denkens, sondern in einer viel aktiveren Rolle“, sagt Birgit Kollmann. Selbstbeteiligung und Eigeninitiative werden großgeschrieben. Den Erfolg des Konzeptes belegt unter anderem die hohe Zahl der Selbsthilfegruppen, die inzwischen bei rund 270 liegt.