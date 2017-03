Fußgängerzonen bleiben gefragt

Mit ihrem neuen Handelsreport für den Kreis Unna gelangt die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund zu der Einschätzung, dass es um die Innenstädte hiesiger Kommunen den Unkenrufen zum Trotz nicht so schlecht bestellt ist. Ganz im Gegenteil, je nach Kommune fällt der Befund sogar äußerst positiv aus. Unna, Lünen, Schwerte, Werne und Kamen etwa prophezeit das Papier eine gesicherte Perspektive. „Wer solche Altstädte hat, braucht sich um die Zukunft nicht ganz so viele Sorgen machen“, sagt Handelsberater Jörg Lehnerdt, der den Report im Auftrag der IHK erstellt hat. „Das ist wieder gefragt.“ Kleinere Kommunen wie etwa die Gemeinden Bönen oder Holzwickede müssten sich letztlich mit der Rolle des Nahversorgers abfinden und sich darauf besinnen, könnten sich dafür aber gewiss sein, diese Funktion auch in Zukunft wahrzunehmen. Der Onlineanteil beim Kauf von Lebensmitteln und Drogeriewaren werde im unteren einstelligen Prozentbereich bleiben und die bestehenden Anbieter kaum verdrängen. Gleichwohl sei Metropolentwicklung immer ein Vorbote – und so ist Lehnerdt auch mit Blick auf die Bestrebungen des Onlineriesen Amazon überzeugt, dass Liefer-, Bring- und Abholdienste perspektivisch in der Fläche ankommen und Öffnungszeiten relativieren.

Gleichwohl: Der Online-Boom erfordert zweifelsfrei auch der klassischen Einkaufsstadt einiges ab, haben insbesondere die Anbieter typischer Innenstadtsortimente wie Textilien doch bereits große Marktanteile verloren. Aus Sicht der IHK kein Grund zur Resignation. „Einkaufen ist nach wie vor der Hauptgrund für einen Innenstadtbesuch“, ist IHK-Geschäftsführer Ulf Wollrath davon überzeugt, dass sich auch die mit dem Internet und dem Smartphone aufgewachsene Generation gerne in attraktiven Innenstädten aufhält und dort ihr Geld ausgibt. Nur müsse das Angebot stimmen.

Und dafür, so IHK-Handelsreferent Patrick Voss, müssten sich alle Akteure aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung innerhalb einer Stadt zusammentun, um Service und Angebot zu bündeln und idealerweise in Form einer digitalen Einkaufsstadt abzubilden. „Einen Kaffee trinken und Menschen treffen – das können Sie nicht im Internet“, sagt dazu auch Handelsberater Lehnerdt. Innenstädte seien deshalb gefordert, die Vorteile beider Welten ideal miteinander zu kombinieren.