Freie Fahrt für Radfahrer

Von 11 bis 17 Uhr ist die insgesamt 55 Kilometer lange Strecke durch das Kreisgebiet den Radfahrern vorbehalten. Sie verbindet Bergkamen, Bönen, Kamen, Lünen und Unna miteinander, überall dort können Teilnehmer sich auf ein unterhaltsames Rahmenprogramm aus Livemusik und Mitmachaktionen mit kulinarischen Leckerbissen freuen. Und weil die Strecke sich auch an der Lippe entlang schlängelt, sorgt der Lippeverband als Mitveranstalter an den Gewässern für Kurzweil mit Unterhaltungskünstlern und Spaßmachern. Auch Kinder kommen an den kulturellen Ankerpunkten in Ortszentren wie am Lippeufer voll auf ihre Kosten, damit ist die Radkult(o)ur nicht nur ihres Programms wegen ein Spaß für die ganze Familie. Der Einstieg in den Rundkurs ist von überall und in jede Richtung möglich, jeder kann fahren, so viel er mag oder kann. Die „Radkult(o)ur“ ist also im wahrsten Sinne etwas für Jedermann – egal ob Jung oder Alt, mehr oder weniger sportlich.

Den Schnittpunkt des achtförmigen Rundkurses bildet der Kamener Markt. Die nördliche Strecke führt vom Markt in Kamen und weiter entlang des Kuhbachs zum Stadtmuseum in Bergkamen und später wieder zurück an den Kuhbach. An der Seseke angekommen, führt die Runde an den Horstmarer See, den Seepark Lünen und entlang der umgestalteten Seseke zurück nach Kamen. Die südliche Strecke führt von Kamen aus entlang der Seseke zum Förderturm der Zeche Königsborn III/IV in Bönen-Altenbögge und über Lenningsen. Dann passiert der Radweg auf der alten Bahntrasse die Uelzener Heide und erreicht in Königsborn den Kurpark. Von dort geht es über Afferde immer dem Massener Bach folgende zurück nach Kamen. Für den Kraftverkehr ist die Strecke während der Veranstaltung weitestgehend gesperrt.

Gemeinsame Veranstalter der Radkult(o)ur sind der Lippeverband und der Kreis Unna. Sie hoffen auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Teilnehmer mit mindestens 10.000 Radfahrern auf der Strecke.