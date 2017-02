Fast 1000 „Danke“ an Stifter-Paar

994 Unterschriften zählten Joachim „Acki“ Schröter und Pfarrer i.R. Jürgen Düsberg auf ihren Listen, die ein jeder signieren konnte, der den potenziellen Geldgebern für die letztlich gescheiterte Kulturstiftung für Haus Opherdicke Danke sagen wollte; für ihr Angebot und ihre „Geduld in dem enttäuschenden Verfahren“. Bemerkenswert sei, in wie kurzer Zeit so viele Menschen die Mühe auf sich genommen hätten, eine der Auslagestellen aufzusuchen um Solidarität zu bekunden, bilanzierte Schröter am Donnerstagabend.

Wie berichtet, hatten sich die Autoren Dutzender in der Zeitung veröffentlichter Leserbriefe zur Stiftungsaffäre miteinander vernetzt und die Unterschriftenaktion kurzfristig organisiert. An diesem Freitag soll das Schreiben mitsamt der Unterschriften auf den Weg in das Berliner Umland zu den Eheleuten gehen.