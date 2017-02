„Einfach frei“ ins Jubiläumsjahr

Das sagte Hans-Martin Böcker, der Superintendent des Kirchenkreises Unna, am Freitagabend bei einem Empfang in der Stadtkirche Unna.

Die Botschaft Martin Luthers hat vor 500 Jahren die Reformation ausgelöst, die in der Spaltung zwischen katholischer und evangelischer Kirche mündete. Das Evangelium, die Bibel als Grundlage für den christlichen Glauben, die Botschaft, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft oder seinem Besitz Ansehen bei Gott genießt, trägt die evangelische Kirche bis heute. Schattenseiten wie die Verstrickung in Religionskriege oder die verhängnisvolle Gefolgstreue in der NS-Diktatur sollen im feierlichen Jubiläumsjahr allerdings nicht ausgespart werden. „Einfach frei“ enthält freilich auch einen Bezug zu der Besonderheit, dass der Reformationstag am 31. Oktober 2017 einmalig ein gesetzlicher Feiertag ist. Bis dahin gibt es im Kirchenkreis ungezählte Veranstaltungen rund ums Jubiläum, etwa Gesprächskreise, Ausstellungen, Musik, Poetry-Slams, Reisen und als Höhepunkt einen Kirchentag am 23. September in Unna.

Am Freitagabend kamen zahlreiche Menschen beim Empfang in der Stadtkirche Unna zusammen, um sich einzustimmen und zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen. Für die Musik unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Hannelore Höft sorgten die Philipp-Nicolai-Kantorei und der Posaunenchor Unna mit den Solisten Johanna Tinius (Flöte) und Sebastian Höft (Trompete), die unter anderem die Reformationskantate „Ein feste Burg“ von Stefan Langenberg uraufführten. Weitere Mitwirkende waren Guntram Höft als Rezitator Martin Luthers und Pfarrerin Susanne Schart als Liturgin.