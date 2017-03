Eine Woche als Schnuppertagesmutter

Mit lautem Getöse verteilen sich die einzelnen Schienen der Holzeisenbahn auf dem Fußboden. Maximilian war wohl mit der Konstruktion nicht ganz einverstanden. Noch bevor Henry überhaupt darüber nachdenken kann, ob er deswegen jetzt anfangen soll zu weinen oder nicht, schnappt sich Frauke Bienhold die heruntergefallenen Teile und beginnt mit dem Neuaufbau. Die beiden Zweijährigen schauen sich kurz an, schließen sich dann aber den Bauarbeiten an.

Die junge Frau, die diesen sich anbahnenden Streit gerade so souverän gelöst hat, ist Schülerin am Märkischen Berufskolleg (MBK) Unna und macht dort ihren Berufsabschluss als Staatlich geprüfte Kinderpflegerin. Zwei Jahre dauert die Ausbildung und beinhaltet auch praktische Phasen. Eine Woche lang ist die 19-Jährige bei Tagesmutter Astrid Heuer zum Schnupperpraktikum in Holzwickede. „Das macht viel mehr Spaß, als in der Schule zu sitzen“, sagt die Praktikantin, während sie einmal kurz durchschnauft. Für diese Bemerkung erntet sie einen strengen Blick von Corinna Marre. Sie ist Lehrerin am MBK und begleitet ihre Schülerin auch im Praktikum. Dann bricht ihre ernste Miene jedoch auf und mit einem Lachen fügt sie hinzu: „Es geht hier aber nicht nur um Spaß.“

Kinderlieb sein reicht nicht aus

Dass sie gut mit Kindern umgehen kann, ist auf den ersten Blick zu spüren. Es genügt, Frauke Bienhold dabei zu beobachten, wie sie zwischen Maximilian, Henry und Ella sitzt und kleine Spielzeugautos auf die Schaufel eines Playmobil-Traktors lädt. Das allein reicht aber für den Job als Tagesmutter nicht aus. Es geht auch um Kalkulationen, Abrechnungen – und bevor man den Job überhaupt ausüben darf, um die Qualifikation.

Diesbezüglich hat die Berufsschülerin jedoch einen großen Vorteil. Wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, ist sie bereits als Tagesmutter qualifiziert, könnte sozusagen direkt loslegen. Einziges Problem: „Ich wohne noch bei meinen Eltern“, sagt die 19-Jährige. Da sei es etwas schwierig mit der Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten, die für die Tätigkeit in der Kindertagespflege zwingend erforderlich sind.

Da hat wiederum Astrid Heuer den Vorteil auf ihrer Seite. Im großzügig geschnittenen Erdgeschoss mit offener Küche und angeschlossenem Garten finden die bis zu fünf Kinder, die sie täglich betreut, ein regelrechtes Spielparadies vor. Seit 30 Jahren ist Heuer Tagesmutter und sie erinnert sich noch gut an die Anfangszeit. „Damals war es noch viel einfacher, als Tagesmutter tätig zu sein.“ Nach kurzem Überlegen fügt sie hinzu: „Es hatte aber auch Nachteile, die Unterstützung durch den Kreis ist heute natürlich viel umfassender, damals war das auch mit der Bezahlung noch ziemlich ungeregelt.“

Heute bemessen sich die Elternbeiträge für die Tagespflege, wie auch für die Kindertagesstätten, am Einkommen der Eltern und der Länge der Betreuungszeit. Reich werde man damit nicht, sagt die Tagesmutter, aber darum gehe es ihr auch überhaupt nicht. Die gelernte Verkäuferin hat selbst drei Kinder, „die sind aber mittlerweile aus dem Haus“. Mutter zu sein ist für sie Herzensangelegenheit, ob für die eigenen oder ihre Tageskinder. Während sie erzählt, hat das Trio, Ella, Henry und Max Praktikantin Frauke schon wieder voll in Beschlag genommen. Es geht auf die Mittagszeit zu und Küche spielen ist angesagt. „Hier, eine Kartoffel“, sagt Henry und drückt der Schülerin die braune Plastikknolle in die Hand. Das Mittagessen bereitet die Tagesmutter jeden Tag frisch zu, „oft helfen die Kinder dann auch in der Küche“, sagt sie. Heute hat sie aber schon alles vorbereitet, die Gemüsesuppe wartet bereits. Mit gut gefüllten Bäuchen legen sich die Kinder dann zum wohlverdienten Mittagsschlaf hin. „Die Zeit zwischen halb eins und zwei Uhr nutze ich dann meist zu Aufräumen und natürlich, um selbst einmal durchzuatmen“, sagt Tagesmutter Heuer.

Wann die Kinder dann am Nachmittag abgeholt werden, können die Eltern individuell mit der Tagesmutter absprechen. „Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber den Kindertagesstätten“, sagt Heuer. Für sie bedeutet es aber bis zu 50 Stunden Arbeit in der Woche. „Nun ja, Arbeit...“, wiegelt sie ein wenig ab, „ich mache das ja gerne.“ Das ist ohnehin die Grundvoraussetzung für Tagesmütter.

Bildungsauftrag gehört dazu

Es gehe schließlich nicht darum, eine Verwahrstelle für die Kinder zu sein, sondern auch darum, einen Bildungsauftrag zu erfüllen. An der Stelle können Praktikantinnen wie Frauke natürlich mit dem in der Ausbildung Gelernten punkten. Es geht darum, die Kinder genau zu beobachten und spielerisch kleine Lernelemente einzubauen. Wenn in der Baggerschaufel des Playmobil-Traktors zum Beispiel vier Autos liegen, kann man daraus ein Abzählspiel machen.

Grundsätzlich geht es vor allem darum, den Kindern durch abwechslungsreiches Spielangebot immer wieder neue Reize anzubieten – sei es durch Vorlesen, Singen oder einfach dadurch, die Kinder zum Erzählen aufzufordern.

Aus der Woche bei Tagesmutter Heuer nimmt Praktikantin Frauke viele Eindrücke mit ans Berufskolleg. Was sie nach ihrer Berufsausbildung genau machen möchte, weiß sie noch nicht genau. Als Tagesmutter würde sie sich jedenfalls bestens eignen.