Eine Entschuldigung an die Stifter

Die Unterschriftenlisten liegen noch bis kommenden Donnerstag, 2. Februar, zu den jeweiligen Öffnungszeiten an insgesamt sechs Stellen im Kreisgebiet aus. Und zwar im Café im ZiB, Lindenplatz 1, Unna, sowie in den Geschäftsstellen unserer Zeitung: Wasserstraße 20, Unna; Am Markt 17, Kamen; Präsidentenstraße 39, Bergkamen; Markt 1, Fröndenberg; Hauptstraße 27, Holzwickede.