Ein rundum sorglos Paket

Zehn Jahre nach dem Wiedereinzug der Kreisverwaltung in das kernsanierte Kreishaus spricht Landrat Michael Makiolla von einer außergewöhnlichen Sanierung. Und das war sie auch, zumal das Konzept der Public-Private-Partnership (PPP) damals noch weitestgehend unbekannt war. 18 Monate hat die Unternehmensgruppe Bilfinger und Berger (heute Bilfinger SE) damals gebraucht, um die maroden Gemäuer an der Friedrich-Ebert-Straße zu sanieren. „Nur“, wie Makiolla sagte. Er bezeichnete das PPP als „ein Instrument“, das privates Know-How gezielt und punktuell dort nutzt, wo es dem öffentlichen Know-How nachweislich überlegen ist“. Der Kreis Unna verfolge das Ziel, sich auf seine öffentlichen Kernkompetenzen zu konzentrieren und Aufgaben, die private Dienstleister optimiert erledigen könnten, konsequent zu delegieren.

Auch verwies Makiolla noch einmal auf den nicht unerheblichen Konjunkturmotor für die heimische Wirtschaft, der sich aus der PPP-Sanierung ergeben habe. Der Landrat zitierte Werner Bastin, den damaligen Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe, der die Sanierung damals als „beste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für das heimische Handwerk in den letzten Jahren“ bezeichnet habe. 80 Prozent der Bauaufträge seien damals an regional beheimatete Unternehmen vergeben worden, erinnerte Makiolla an das Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 24 Millionen Euro. „Für eine Region, die sich mitten im ökonomischen Strukturwandel befand und immer noch von einer hohen Arbeitslosigkeit geplagt wird, war dies von nicht unerheblicher Bedeutung.“

Makiolla zeigte sich zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den Vertretern von Bilfinger Berger, die heute jedoch unter Bilfinger SE firmiert und den Immobiliendienstleistungsbereich zwischenzeitlich an einen schwedischen Finanzinvestor veräußert hat. Das Kreishaus sei heute „weit mehr als eine Anlaufstelle für Behördengänge“.