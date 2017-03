Die Entdeckung der eigenen Stärke

Neugierig schauen sich die Siebtklässler in der großen Halle um. Was mag es wohl auf sich haben mit dem Metallkasten-Labyrinth oder einer unaufgeräumten Wohnung? Doch bevor sich die Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Lünen auf die einzelnen Stationen des Parcours verteilen dürfen, kommt die Stärkeparade.

Sieben Mitarbeiter des Teams treten vor die Gruppe und halten ein Schild mit einem Symbol hoch, dass eine individuelle Stärke präsentiert. Das sind zum Beispiel eine Büroklammer für Organisationsfähigkeit oder ein Mund für Kommunikationsfähigkeit.

Spielerisch begaben sich die Schüler auf die Suche nach ihren eigenen Stärken. In diesem Labyrinth g ... Spielerisch begaben sich die Schüler auf die Suche nach ihren eigenen Stärken. In diesem Labyrinth ging es auch um gegenseitiges Vertrauen. Foto: Milk

Welche Stärken die einzelnen Kinder haben, sollen sie spielerisch herausfinden. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ ist ein Projekt des Kreises Unna, der Arbeitsagentur sowie weiterer regionaler Institutionen und Betriebe zur Berufsorientierung. Drei Wochen lang gastiert das Projektteam in Bergkamen, 2500 Schüler aus 27 Schulen werden den Parcours durchlaufen.

Eine der vier Stationen ist die „Sturmfrei-Bude“. Die Küche gleicht einem Schlachtfeld, im Schlafzimmer herrscht ebenfalls Chaos und außerdem haben alle Hunger. Jetzt müssen die Siebtklässler beweisen, wo ihre Stärken liegen. Einige machen sich direkt daran, in der Küche die Utensilien wieder in die Schränke zu räumen, andere beziehen das Bett und drei Jungs schnappen sich einen Block, um für alle Pizza zu bestellen.

Organisation und Teamfähigkeit üben

Hier ist Organisationstalent gefragt, aber auch Kommunikation und die Bereitschaft, sich gegenseitig beim Aufräumen zur Hand zu gehen. In einem weiteren Zimmer der sturmfreien Bude sitzen drei Jungs an einem Tisch und fertigen Zeichnungen an. Ihre Aufgabe ist eine kreative: Sie sollen sich überlegen, wie später ihre Wohnung aussehen soll.

Der 13-jährige Lars hat schon eine genaue Vorstellung: „Ich möchte in einer WG wohnen, aber jeder soll sein eigenes Zimmer haben. Außerdem möchte ich einen Garten.“ Dann zeigt er auf ein großes Quadrat im Grundriss und ergänzt: „Am wichtigsten ist die große Küche, denn ich koche gerne.“ Einer der Betreuer schaut sich die Skizze über seine Schulter hinweg an, dann klebt er einen Sticker für Organisation und einen für Kreativität auf Lars‘ Pullover. Beim Labyrinth müssen die Kinder vor allem teamfähig sein. „Wir mussten eine Schlange bilden und nur der Erste und der Letzte durften die Augen aufmachen, die anderen mussten einfach Vertrauen zeigen“, erzählt die 13-jährige Esra.

Abschließend bekommen die Kinder eine Sammelkarte, auf der sie ihre Sticker aufkleben können. „Dann sehen sie, welchen Sticker sie am häufigsten haben und können sich an unseren Stärkeschränken informieren“, sagt Organisatorin Eva Lerch. An den Schränken erzählen Auszubildende den Kindern aus erster Hand, was man in bestimmten Berufen macht.

Vertreter der Arbeitsagentur und des Kreises Unna (v.l.: Monika Lewek-Althoff, Claudia Hermsen und D ... Vertreter der Arbeitsagentur und des Kreises Unna (v.l.: Monika Lewek-Althoff, Claudia Hermsen und Dirk Mahltig) zeigen einige Stärke-Punkte, die für Eigenschaften wie Organisationstalent, Kommunikation und Rechenkompetenz stehen. Foto: Milk

Das Ziel: Ohne Leerlauf in den richtigen Beruf

„Wir haben es uns vor allem zum Ziel gesetzt, den jungen Leuten den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern“, sagt Landrat Michael Makiolla, der Schirmherr des Projekts.

Die Erfahrungen zeigten leider, dass viele Schüler orientierungslos seien nach dem Abschluss. „Das Projekt dient in erster Linie den Schülern, aber langfristig auch der Wirtschaft im Kreis Unna, wenn die Jugendlichen dann schließlich in die Ausbildung gehen, die sie wirklich wollen“, sagt Makiolla. Ohne Leerlauf in den Beruf gehen zu können, das müsse das Ziel für die Zukunft sein.

Mangel an Ausbildungsstellen

Es gibt mehr Ausbildungsanwärter als freie Stellen. Das ist laut Claudia Hermsen von der Agentur für Arbeit auch ein Passungsproblem. „Es ist so, dass einige Stellen gar nicht besetzt werden und für andere zu viele Bewerber da sind. Die Stellen scheinen einfach nicht mehr zu den jungen Leuten zu passen“, sagt Hermsen.

Das Projekt „komm auf Tour“ sei deshalb besonders wichtig, weil die Schüler die Gelegenheit haben, ihre eigenen Stärken zu finden. „Wenn sie ihre Stärken gefunden haben, dann können sie ihre Chancen realistisch mit dem Arbeitsmarkt abgleichen“, sagt Hermsen.

Das Ziel der Agentur für Arbeit sei dreigeteilt. Schüler müssen mit einer festen Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft die Schule verlassen. Das soll zu weniger Ausbildungsabbrüchen und zu einer besseren Ausschöpfung des Fachkräftepotenzials führen. Diese Initiative unterstützt auch der Kreis. In den achten Klassen können Kinder im Rahmen von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in verschiedene Betriebe schnuppern.