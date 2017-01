Die CDU spielt Schwarzer Peter

Im Kern geht es um die Personalie Thomas Hengstenberg. Er ist die Vertrauensperson des Stifter-Ehepaares, er sollte neben den Eheleuten und drei weiteren vom Kreistag zu entsendenden Mitgliedern dem Stiftungsrat angehören. CDU und SPD wollten dies verhindern, wie Recherchen unserer Zeitung ergeben haben und inzwischen auch von Landrat Michael Makiolla öffentlich bestätigt wurde. „Es ging ausschließlich um Herrn Hengstenberg und die Frage, was man tun kann, damit er nicht in den Stiftungsrat kommt“, sagte Makiolla am Mittwoch.

Jasperneite hat nicht die Wahrheit gesagt

Das heißt: CDU-Fraktionschef Wilhelm Jasperneite hat nicht die Wahrheit gesagt, als er im Gespräch mit unserer Zeitung am 14. Dezember behauptete, dass man sich mit Personalfragen bislang noch nicht befasst habe. Dass nun der CDU-Kreisvorsitzende Marco Morten Pufke am Mittwoch mit dem Verweis auf offene Sachfragen den Schwarzen Peter in Richtung der Kreisverwaltung schob, veranlasste den Landrat zu einer Gegenoffensive. Unserer Zeitung liegt ein Schriftwechsel zwischen Jasperneite und Makiolla aus dem Dezember vor, in dem der Landrat den CDU-Fraktionsvorsitzenden auffordert, die offenen Fragen endlich zu benennen. Makiolla bezieht sich in einem Brief vom 20. Dezember auf eine Aussage Jasperneites in unserer Zeitung vom 15. Dezember, also nach der erneuten Vertagung der Stiftungsgründung durch CDU und SPD im Kreistag.

Makiolla: CDU hat keine Informationen eingefordert

Jasperneite behauptete damals: „Wir sind nie tiefer informiert worden und haben heute noch den Sach- und Kenntnisstand von vor einem halben Jahr.“ Makiolla schrieb ihm daraufhin, er interpretiere das als Kritik an der Verwaltungsleitung, die politischen Gremien in den vergangenen Monaten nicht ausreichend informiert zu haben. Dies sei nicht nachvollziehbar, weil die CDU seit einem ersten Gespräch über die Stiftung im August keine Informationen eingefordert habe, die über die bekannte Kreistagsvorlage hinausgingen. Vielmehr sei Kreisdirektor Dr. Thomas Wilk gebeten worden, im Gespräch mit dem Stifter-Ehepaar zu erreichen, dass Thomas Hengstenberg nicht mehr als Mitglied des Stiftungsrates benannt werde. Makiolla erhebt deshalb in dem Brief die Frage, um welche zusätzlichen Informationen es sich handeln solle.

Landrat an CDU: Mit offenen Karten spielen

Landrat Michael Makiolla. Foto: Archiv Landrat Michael Makiolla. Foto: Archiv

Weiter schreibt der Landrat, dass eine weitere politische Diskussion über die Einrichtung der Stiftung und auch ein Gespräch mit den Stiftern nur dann Sinn mache, wenn mit offenen Karten gespielt werde und in der Öffentlichkeit nichts anderes behauptet werde als in internen Besprechungen. Das schade nicht nur der Glaubwürdigkeit der CDU-Kreistagsfraktion, sondern auch der Glaubwürdigkeit des Kreises Unna gegenüber potenziellen privaten Sponsoren.

Jasperneites Antwortschreiben trägt das Datum des 21. Dezember und liest sich in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Zum einen weist der CDU-Fraktionschef die von Makiolla „vorgenommenen Interpretationen eines Zeitungsberichtes ausdrücklich zurück“, weil er sie nicht nachvollziehen könne. Zum anderen kommt Jasperneite der Aufforderung, fehlende Informationen konkret zu benennen, nicht ansatzweise nach. Stattdessen verweist er auf die vom Kreistag eingesetzte Kommission zur Fortentwicklung von Haus Opherdicke, die die Vielzahl an offenen Fragen beantworten werde. Ihr solle man vertrauen, er freue sich auf die Gespräche.

CDU an Landrat: Frohes Fest und guten Rutsch

Ferner wünscht Jasperneite Makiolla „eine besinnliche Adventszeit, ein harmonisches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Dir ganz persönlich wünsche ich, dass Du in den kommenden Tagen ein wenig Ruhe findest.“

Erst am 9. Januar, zwei Tage vor dem endgültigen Aus der Stiftung, legte Marco Morten Pufke in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion der Verwaltung einen Fragenkatalog vor.

Auf den offenkundigen Widerspruch seiner Äußerungen zu denen Makiollas angesprochen, sagte Pufke unserer Zeitung am Donnerstag: „Ich lüge nicht, und der Landrat bestimmt auch nicht. Aber er hat offensichtlich eine andere Wahrnehmung, wenn bei ihm hängen geblieben ist, dass es nur um Herrn Hengstenberg ging.“

Pufke räumte ein, dass die Fragen erst spät verschriftlicht worden seien. Mündlich habe man aber immer wieder welche gestellt, und nicht immer sei der Landrat dabei gewesen.

Dass es dabei auch um den Namen Hengstenberg gegangen sei, räumte Pufke ebenfalls ein. Ausgangspunkt sei aber die Frage gewesen, welche Rechte und Pflichten sich für den Kreis Unna durch die Stiftungsgründung ergeben würden. Entscheidend für die CDU sei die Klärung gewesen, ob der Kreis Unna „Herr im Haus“ bleibe.

„Natürlich“ wäre dies der Fall gewesen, lautet Makiollas Antwort, sollte doch die Stiftung das Vermögen der Stifter verwalten und nicht Eigentümer von Haus Opherdicke werden. Das Gros der Fragen, die die CDU am 9. Januar vorgelegt habe, lasse sich bereits aus der lange bekannten Vorlage und ihren Anlagen (Stiftungsvertrag und Stiftungssatzung; Anm. d. Red.) beantworten; etwa die Frage, ob durch die Stiftung Rechte des Kreises berührt würden (Antwort: Nein). Andere Fragen, etwa zu den Puccinelli-Skulpturen, hatten mit der Stiftung gar nichts zu tun.

Und wieder andere Fragen seien einfach nur absurd gewesen, sagte Makiolla und nannte auch hierfür ein Beispiel. So habe die CDU gefragt: „Was ist, wenn der Stiftungsrat beschließt, eine Skulptur anzuschaffen, die zehn Millionen Euro kostet? Muss der Kreis Unna diese dann bezahlen?“

Makiollas Antwort: „Nein, natürlich nicht – weil das nirgendwo im Vertrag steht.“