Die CDU klagt im Stillen

Das auf den 25. Januar datierte Papier ist den Angaben zufolge tagszuvor von der CDU-Kreistagsfraktion verabschiedet worden – und damit unmittelbar nach Öffentlichwerden des Schriftverkehrs zwischen Landrat Michael Makiolla und CDU-Fraktionschef Wilhelm Jasperneite aus dem Dezember, in dem der Verwaltungschef dazu aufforderte, offene Fragen zur Stiftung doch endlich zu benennen. Bekanntlich hatte Jasperneite in seiner Antwort auf die Burgenkommission zur Klärung der Fragen verwiesen.

Nun also scheint es den Christdemokraten ein Anliegen zu sein, schriftlich in der Angelegenheit Position zu beziehen, nachdem CDU-Kreisparteichef Marco Morten Pufke – in Personalunion ja auch Fraktionsgeschäftsführer der CDU im Kreistag – im Gespräch mit unserer Zeitung vor knapp zwei Wochen versucht hatte, die Verantwortung für das Scheitern der Stiftung Richtung Kreisverwaltung zu schieben. Entsprechend fällt dann auch der Tenor des achtseitigen Papiers aus.

Errichtung der Stiftung „konstruktiv begleitet“

Die CDU habe die Errichtung der Stiftung „stets konstruktiv begleitet“, heißt es. Am Rande der Haushaltsgespräche zwischen den Fraktionsspitzen von SPD und CDU einerseits sowie der Verwaltung andererseits seien „immer wieder Fragen gestellt (worden), die im Zusammenhang mit der Errichtung der Stiftung“ standen. Vier Punkte listet die CDU in diesem Zusammenhang auf: tatsächliche Höhe der in Aussicht gestellten Erbschaft, Aufgaben und Zusammensetzung des Stiftungsrates, Folgekosten Kräutergarten und Skulpturenpark, Wert und Sicherung der Puccinelli-Skulpturen. „Die Beantwortung dieser Fragen fand nicht oder nur unvollständig ‚mündlich nebenbei‘ statt“, heißt es in dem Papier zur Begründung, warum weitergehende Fragestellungen vonseiten der CDU-Fraktion nicht mehr angesprochen worden seien. Und weil sich abgezeichnet habe, dass die offenen Fragen bis zur Kreistagssitzung im Dezember „nicht hinreichend beantwortet“ worden wären, habe man sich zur Einsetzung der sogenannten Burgenkommission entschieden, die sich „auch mit den Fragestellungen zur Errichtung der Stiftung auseinandersetzen sollte“.

Frühere Einlassungen der CDU in diese Richtung hatte Landrat Michael Makiolla zurückgewiesen mit der Argumentation, es sei bis vor Kurzem ausschließlich um die Personalie Thomas Hengstenberg gegangen – und daraufhin eingangs erwähnten Schriftverkehr öffentlich gemacht. Pufke wollte den Landrat daraufhin nicht der Lüge bezichtigen, sprach ihm aber doch zumindest eine andere Wahrnehmung zu.

Einlassungen der CDU lassen Fragen offen

Das nun veröffentliche Papier der CDU ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einerseits formuliert die CDU zwar Verständnis dafür, dass „der Eindruck entstanden sein muss, dass der Kreis Unna beziehungsweise die Fraktionen von CDU und SPD kein Interesse an der Errichtung einer Stiftung hätten“. Zwischen den Zeilen klingt aber auch Unverständnis über den Rückzug der Stifter mit, verweist die CDU in ihrer Stellungnahme doch ausdrücklich darauf, dass die Stiftung in einer Sondersitzung des Kreistages am 17. Januar – übrigens beantragt von der Linksfraktion – formal hätte errichtet werden sollen. „Nach Kenntnis der Fraktionsvorsitzenden hat das Ehepaar in einem Telefonat gegenüber dem bisherigen Leiter des Fachbereichs Kultur der Kreisverwaltung die Rücknahme des Stiftungsangebotes erklärt.“ Diese Feststellung leitet die CDU unverblümter als zuvor in Vorwürfe gegen Thomas Hengstenberg über, der von den potenziellen Stiftern alternativlos in den Stiftungsrat berufen werden sollte. „Parallelen zur ebenfalls nicht zustande gekommenen Stiftung Brabant sind erkennbar.“ In den Jahren 2010 und 2011 seien Mittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 1,95 Millionen Euro zur baulichen Aufwertung des Hauses Opherdicke bereitgestellt worden. „Eine Stiftung Brabant gibt es bis heute nicht, obwohl der Kreistag seinerzeit sowohl die formalen als auch die materiellen Voraussetzungen zur Errichtung der Stiftung Brabant geschaffen hat“, heißt es weiter. Die CDU räumt damit einmal mehr ein, die Personalie Thomas Hengstenberg hinterfragt zu haben. Keine Antwort gibt die Stellungnahme jedoch auf die Frage, warum Jasperneite im Dezember im Gespräch mit dieser Redaktion behauptet hatte, mit Personalfragen habe man sich bislang noch gar nicht befasst – und damit nachweislich die Unwahrheit gesagt hat.

Einen Tag vor Widerruf Stiftern auf Anrufbeantworter gesprochen

Äußerst vielsagend ist indes die Formulierung, dass das Thema „zwischen Weihnachten und Neujahr […] eine Eigendynamik entwickelt (hat), die im Vorhinein nicht absehbar und im Ergebnis nicht förderlich war.“ Was genau damit gemeint ist, erschließt sich dem Leser allerdings nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass dies eine Anspielung auf das mediale Echo sein könnte. Verblüffend ist nicht zuletzt die von der CDU aufgestellte Chronologie. Daraus geht nämlich hervor, dass die Fraktionsspitzen den potenziellen Stiftern am 10. Januar eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Am Tag danach zogen die Eheleute ihr Angebot bekanntlich zurück…

Eine Frage der Perspektive: Zur Information der CDU-Fraktion

Unterschiedlicher Auffassung über ein Echo

Herbert Goldmann reagierte am Mittwoch irritiert auf den Vorwurf von Dirk Kolar (SPD) vom Vorabend, er würde die Stiftungsaffäre für den Landtagswahlkampf ausschlachten. Das bedeute faktisch, dass er sich als Vorsitzender der Kreistagsfraktion von Bündnis `90/Die Grünen aktuell zu keinem kommunalpolitischen Thema äußern könne, ohne diesem Vorwurf ausgesetzt zu sein, teilte Goldmann in einer schriftlichen Erklärung mit.

Dirk Kolar, SPD-Kreistagsmitglied und dort Beisitzer im Fraktionsvorstand, stellte sich am Dienstaga ... Dirk Kolar, SPD-Kreistagsmitglied und dort Beisitzer im Fraktionsvorstand, stellte sich am Dienstagabend in einer öffentlichen Sitzung des SPD-Ortsvereins Lünern/Stockum Fragen zur Stiftungsaffäre. Gekommen war allerdings kaum jemand. Foto: Heine

Er ist bekanntlich auch Landtagsabgeordneter, tritt für die Grünen im Wahlkreis Unna I am 14. Mai für den Wiedereinzug in das Düsseldorfer Parlament an. Vor diesem Hintergrund hatte Kolar sich am Dienstag über das Verhalten Goldmanns in der Stiftungsaffäre ausgelassen, der die Fraktionen von SPD und CDU und ihre Vorsitzenden in den vergangenen Wochen scharf angegangen war. Er mache den großen Fraktionen den Beratungsbedarf in der Angelegenheit zum Vorwurf, obwohl die kleinen ihrerseits selbst häufig den Anspruch darauf erhöben, sagte Kolar. „Ich habe das nicht nachgehalten, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir in den Ausschüssen sitzen und Dinge regeln wollen, die kleinen Fraktionen aber Beratungsbedarf anmelden.“ Jetzt würden er und seine Fraktionskollegen „dafür angepfiffen, weil Herr Goldmann meint, dass er mit solchen Dingen in den Landtag kommt“.

Goldmann erneuerte indes seinen Eindruck, dass „bis heute maßgebliche Kräfte der SPD-Verantwortlichen über die Dimension ihres Handelns keine überzeugende Erklärung und Positionierung gefunden haben“, hieß es in der Mitteilung weiter.