Dauerhafte Jobs statt Hartz IV

Die „Beschäftigungschancen“ werden bis 2018 für rund 57 Mio. Euro in Dortmund, Gelsenkirchen, Essen und Duisburg geschaffen – also in Brennpunkten mit vielen Arbeitslosen. „Wir werden nicht auf den Bund warten, sondern in NRW den sozialen Arbeitsmarkt ausbauen“, sagte Schmeltzer bei einer Podiumsdiskussion des SPD-Arbeitnehmerflügels im Technopark Kamen.

Ein Dreivierteljahr, nachdem die Arbeiterwohlfahrt im „Unnaer Appell“ Alarm geschlagen hatte, ging es in der Diskussion um erforderliche politische Weichenstellungen. Einig waren sich die Teilnehmer: Es ist besser für den Staat, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit.

Thomas Helm von der Agentur für Arbeit schätzte, dass rund 2000 von 7600 Langzeitarbeitslosen im Kreis nicht ohne Hilfe eine dauerhafte Beschäftigung finden. Fachleute seien sich einig: „Ohne sozialen Arbeitsmarkt geht es nicht.“

Der Kreis profitiert von einem neuen Programm, dass 400 Menschen, die seit mindestens vier Jahren arbeitslos sind, einen Job zum Mindestlohn bringt. Das Jobcenter sei sehr erfolgreich darin, diese Plätze zu akquirieren, sagte Vize-Landrat Martin Wiggermann (SPD).

Die Radstationen zeigen, dass öffentlich geförderte Beschäftigung funktioniert. 19 Dauerarbeitsplätze seien geschaffen worden, die sich zu 70 Prozent selbst finanzieren, sagte Rainer Goepfert (Awo). Nicht dauerhaft angelegte Jobs waren anfangs ein Problem. Kaum war jemand fit im Job, „war die Maßnahme wieder vorbei“.

Unbefriedigend ist es, wenn Arbeitslose nach diversen Maßnahmen doch wieder bei Hartz IV landen. Schmeltzer sieht eine „Blockade“ zielführender Maßnahmen durch den Bundesfinanzminister. NRW sei aller Kritik der Opposition zum Trotz führend beim Abbau der Arbeitslosigkeit.

Für Kamens Bürgermeister Hermann Hupe (SPD) ist die geförderte Beschäftigung eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Es gelte den Eindruck von Betroffenen „Ihr habt uns aus den Augen verloren“ zu korrigieren.