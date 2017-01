Das geplatzte Millionen-Geschenk

„Das Aus ist endgültig“, sagt Landrat Michael Makiolla, nachdem das vermögende Ehepaar am Mittwoch seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Die nervliche Belastung, der Druck wurde zu groß, die ungeklärte Zukunft ihres Nachlasses lastete so schwer auf den betagten Eheleuten, dass sie zuletzt nicht mehr in den Schlaf fanden.

Die Sondersitzung ist nun abgesagt, die Stiftung unwiederbringlich verloren. Dem Kreis Unna entgehen dadurch Mittel in Millionenhöhe, die er als Erbe des Vermögens zweckgebunden für Kunst und Kultur hätte einsetzen können. Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Imageschaden für den Kreis enorm, das Signal an andere potenzielle Stifter und in die Kulturszene überhaupt geradezu verheerend.

Das Entsetzen bei denjenigen, die sich über Jahre für die Gründung der Stiftung eingesetzt haben, ist entsprechend groß. Landrat Makiolla sagte, er bedaure das Scheitern der Stiftung zutiefst. Er habe schon vor der Dezembersitzung des Kreistages gewarnt, dass eine erneute Vertagung des Beschlusses ein großer Fehler sei. Nur weil er und vor allem der langjährige Kulturfachbereichsleiter Thomas Hengstenberg als Vertrauensperson der Stifter das Ehepaar danach inständig um eine letzte Chance baten, sei der Absprung noch einmal aufgeschoben worden.

Thomas Hengstenberg äußerte sich „zutiefst enttäuscht, erschüttert und sprachlos“ über den Ausgang des politisch betriebenen Ränkespiels. Die Argumente, mit denen SPD und CDU den abermaligen Aufschub zu rechtfertigen versuchten, seien an den Haaren herbeigezogen gewesen. „Von Tai Chi bis Vandalismus war alles Unsinn“, sagt Hengstenberg bezüglich der vorgeblich nötigen Abstimmung mit dem Kreissportbund und der Sorge um Diebstahl oder Beschädigung der Puccinelli-Skulpturen. Überall im Kreis Unna stünden Bronzefiguren, allein in der Werner Altstadt fünf Gruppen, die viel wertvoller als die Puccinellis seien. „Sollen wir die jetzt alle demontieren?“, fragt Hengstenberg rhetorisch und fügt hinzu: „Wir leben hier doch nicht in der Bronx!“

Darüber, dass er selbst als Problem galt, weil er häufiger angeeckt sei und deshalb aus SPD- und CDU-Sicht nicht im Stiftungsrat sitzen sollte, habe nie einer der Politiker mit ihm persönlich gesprochen.

SPD-Fraktionschefin Brigitte Cziehso hat sogar öffentlich bestritten, dass die Personalie Hengstenberg in den Überlegungen rund um die Stiftung eine Rolle gespielt habe. Doch das entspricht nicht der Wahrheit, wie nicht nur Grünen-Fraktionschef Herbert Goldmann sagt. Unsere Zeitung weiß, dass Cziehso und Jasperneite Kreisdirektor und Kulturdezernent Dr. Thomas Wilk darum gebeten haben, beim Stifter-Ehepaar anzurufen und zu fragen, ob Hengstenberg tatsächlich dem Stiftungsrat angehören müsse. Verständlicherweise bestanden die Eheleute darauf – schließlich war und ist Hengstenberg ihre Hauptkontaktperson beim Kreis und besuchte sie über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren unzählige Male in ihrem Zuhause östlich von Berlin, um die Stiftungsmodalitäten zu besprechen.

Die Reaktionen der kleineren Kreistagsfraktionen und -gruppen auf das Stiftungsdesaster fallen geradezu vernichtend aus. So forderte Herbert Goldmann am Mittwoch den sofortigen Rücktritt von Cziehso und CDU-Fraktionschef Wilhelm Jasperneite (siehe Text unten).

Deren Reaktionen sind indes nicht minder bemerkenswert. Während Jasperneite wie schon in den vergangenen Tagen jeglichen Kontaktversuch unserer Zeitung auch über das CDU-Kreistagsbüro ignorierte, wies Cziehso jegliche Verantwortung für das Scheitern von sich. An einen Rücktritt denke sie nicht.

Sie bedaure die Entwicklung natürlich, zumal man sich am Montag mit der Verwaltungsspitze auf einen Beschlussvorschlag verständigt hätte, mit dem sie hätte leben können. Der Landrat sollte vom Kreistag den Auftrag erhalten, ein Konzept für die Aufstellung der Skulpturen unter Berücksichtigung der Sicherung vor Vandalismus und Diebstahl zu erarbeiten.

Sie habe danach zusammen mit Jasperneite einen Anrufversuch bei dem Stifter-Ehepaar unternommen und auf dem Anrufbeantworter eine Rückrufbitte hinterlassen. Die nun erfolgte Absage sei nicht ihr Ziel gewesen, ändere aber nichts daran, dass die Entwicklung von Haus Opherdicke dank der im letzten Kreistag beschlossenen „Burgenkommission“ weitergehe. Cziehso wörtlich: „Da werden wir mit ganz viel Energie reingehen.“

Goldmann: „Rücktritt ist Frage des politischen Anstands“

Grünen-Fraktionschef Herbert Goldmann fordert Brigitte Cziehso (SPD) und Wilhelm Jasperneite (CDU) z ... Grünen-Fraktionschef Herbert Goldmann fordert Brigitte Cziehso (SPD) und Wilhelm Jasperneite (CDU) zum Rücktritt auf. Foto: Archiv

Für eine Frage des politischen Anstands hält Grünen-Fraktionschefeinen sofortigen Rücktritt der Fraktionschefs Cziehso (SPD) und Jasperneite (CDU). Mit ihrem „kollektiven Versagen“ hätten die beiden großen Fraktionen dem Kreis einen Schaden zugefügt, der noch zehn, 15 Jahre nachwirken würde. „Niemand aus Kunst und Kultur wird sich noch wagen, dem Kreis Unna irgendein Geschenk anzutragen“, so Goldmann.

Werner Sell hatte als Fraktionschef der Linken mit seinem Antrag auf eine Sondersitzung des Kreistages zunächst überhaupt erst dafür gesorgt, dass eine Entscheidung für die Stiftung noch möglich blieb. „Entsetzt, fassungslos und stinksauer“ stellt nun auch er die rhetorische Frage: „Wer wird denn dem Kreis Unna noch Geld anbieten?“ Und: „Wie wollen Cziehso und Jasperneite diesen Imageschaden wieder gutmachen, den sie mit ihrem bürgerfernen Verhalten angerichtet haben?“ Die Absage der Eheleute werde für lange Zeit „das Mahnmal für eine völlig verfehlte Politik von SPD und CDU im Kreistag sein“, sagt Julius Will (FDP). Damit werde das fatale Signal an zukünftige potenzielle Nachahmer gesendet, die sich mit Ideen oder Geld einbringen möchten, „dass es im Kreis Unna eher um das Kleinklein und um Eitelkeiten geht als um das konsequente Voranbringen unserer Region“. Christian Roß (Piraten) zitierte aus der jüngsten Haushaltsrede Wilhelm Jasperneites, wonach es weniger „Kreisbedenkenträger“ brauche. Als genau solche hätten CDU- und SPD-Fraktion sich nun erwiesen. Helmut Stalz (Freie Wähler) sagte: „Ich hoffe, dass die Wähler das bis zur Kommunalwahl 2020 nicht vergessen und SPD und CDU die Quittung dafür geben.“