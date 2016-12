Das Jahr 2016 auf 56 Seiten

Kreis Unna. Im November schaute die Welt in die USA, im Juni die Europäische Union nach Großbritannien: Sowohl die Wahl Trumps als auch das „Brexit“-Votum waren ein Donnerschlag. Das Kriegsdrama um Aleppo offenbarte die Ohnmacht der internationalen Gemeinschaft, die im Lichte der Terroranschläge in Belgien, Frankreich und Deutschland aber zusammenrückte. 2016 war ein ereignisreiches Jahr. Lesen Sie den Rückblick unserer Redaktion in der 56-seitigen Sonderveröffentlichung.