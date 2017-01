Bürger ergreifen das Wort zur Stiftung

Joachim „Acki“ Schröter war ähnlich konsterniert ob der Vorgänge im Kreistag wie etliche andere Bürger im Kreis. Und wie Dutzende weitere Leser der Zeitung verfasste er einen Leserbrief, um seinem Ärger über das Verhalten der Großen Koalition aus SPD und CDU im Kreistag, aber auch über die politische Aufarbeitung im Nachhinein Luft zu machen.

Doch das langte ihm nicht, er wollte den potenziellen Stiftern auch aktiv sein Bedauern über den Vorgang zum Ausdruck bringen. Gemeinsam mit Pfarrer i. R. Jürgen Düsberg und motiviert durch die nicht abreißende Menge an Leserbriefen in der Zeitung leitete er eine Aktion in die Wege, die zumindest in der jüngeren Vergangenheit wohl beispiellos ist.

Gemeinsam versuchten Schröter und Düsberg, die Autoren aller veröffentlichten Leserbriefe persönlich zu erreichen, um sie für ihr Ansinnen zu begeistern: den verprellten Stiftern einen Brief zu schreiben, in dem neben dem Dank für das Angebot auch das Bedauern über den Ausgang des Gründungsverfahrens zum Ausdruck kommt. Die Idee stieß ausnahmslos auf großen Anklang. Mehr noch: Manch einer fühlte sich der Sache sofort verpflichtet, brachte sich aktiv ein in die Organisation der Aktion.

Bei Namensgleichheit alle abtelefoniert

Und so schreibt die Unterschriftenaktion schon vor Beginn unglaubliche Geschichten. „Sagenhaft aktiv“ sei etwa eine ihm nicht näher bekannte Frau gewesen, die akribisch versucht habe, wirklich jeden Leserbriefschreiber zu erreichen, erzählt Schröter. Sie sei Telefonbücher durchgegangen, habe bei Namensgleichheit einfach jeden Einzelnen angerufen – bis sie den Richtigen aufgespürt habe. Bis in den späten Abend hinein habe sie dafür telefoniert – und sogar ein bisschen Stress gehabt, weiß Schröter. Schließlich habe sie die Angelegenheit noch vor ihrer Abfahrt in den Urlaub am nächsten Morgen geregelt wissen wollen.

Aus dem Engagement des Kreises der Leserbriefschreiber ist inzwischen eine echte Unterschriftenaktion gewachsen. Ab Donnerstag, 26. Januar, liegen an sechs Stellen im Kreis Unna Unterschriftenlisten aus, in die Unterstützer der Sache sich eintragen können. Es geht nicht um ein politisches Statement. Sondern darum, den potenziellen Stiftern für ihr Angebot und ihre „Geduld in dem enttäuschenden Verfahren“ zu danken. Es handle sich um einen symbolischen Akt, betont Schröter.

Listen liegen eine Woche lang auss

Bis Donnerstag, 2. Februar, liegen die Unterschriftenlisten im Café im ZiB in Unna und in den Geschäftsstellen dieser Zeitung aus.

Der Brief im Wortlaut

„Wir sind Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Unna, die unter dem Eindruck der gegenwärtigen Ereignisse rund um das Haus Opherdicke in Holzwickede stehen.

Das zögerliche Verhalten der Mehrheit im Kreistag im Zusammenhang mit Ihrem Stiftungsangebot bedauern wir. Deshalb möchten wir Ihnen unseren herzlichen Dank für Ihr großzügiges Angebot mit der Stiftung für das Haus Opherdicke und Ihre Geduld in dem enttäuschenden Verfahren übermitteln.

Wir grüßen Sie sehr herzlich aus dem Kreis Unna verbunden mit allen guten Wünschen für Sie persönlich.