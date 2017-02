Auf die Plätze, fertig, los!

Kreis Unna. Als Hubert Hüppe 1991 zum ersten Mal in den Bundestag einzog, hatte das Parlament seinen Sitz noch in Bonn. 26 Jahre später tagt die Volksvertretung längst in Berlin, doch Hüppe gehört ihr noch immer an. Und bei der Wahl am 24. September will der CDU-Politiker es noch einmal wissen.