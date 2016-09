Am Hellweg wird wieder gemordet

Im Premierenjahr 2002 noch eine kleine Reihe mit 20 Autoren aus der Hellwegregion, hat sich das Krimifestival „Mord am Hellweg“ mit über 200 Veranstaltungen an rund 100 Orten längst zu einem literarischen Schwergewicht entwickelt. Rund 25 Städte und Gemeinden sind beteiligt, die Keimzelle des mörderischen Treibens war, ist und bleibt jedoch der Kreis Unna mit 63 Veranstaltungen. Hier können sich Besucher auf über 400 mitwirkende Autoren, Moderatoren, Musiker, Schauspieler und weitere Künstler freuen – darunter Krimistars aus aller Welt und talentierte Newcomer gleichermaßen. Unter anderem kommt der renommierte Bestsellerautoren Sebastian Fitzek, der exklusiv für „Mord am Hellweg“ eine Kurzgeschichte geschrieben hat, die in Unna spielt. Mit Mc Fadyen kommt einer der bekanntesten Bestseller-Autoren der Welt nach Bergkamen, um dort aus seinem Ende September erscheinenden Buch „Die Stille vor dem Tod“ zu lesen. Unter den Akteuren finden sich auch Tatort-Stars wie Miroslav Nemec, der im Münchener Duo Hauptkommissar Ivo Batic spielt, oder Knastarzt Joe Bausch, seinerseits Gerichtsmediziner im Kölner Tatort an der Seite der Kommissare Ballauf und Schenk.

Zum Auftakt werden Besucher zu Statisten

Auch in seiner achten Ausgabe kommt das Krimifestival nicht nur mit Autorenlesungen daher, es verspricht mit spannenden Filmen auch ganz großes Kino – und wer will, kann sogar selbst Statist für eben jenes werden. So verwandelt sich die Manege des Circus Travados zur großen Auftaktgala am Samstag, 17. September, für einen Abend in ein Filmstudio. Unter dem Motto „Mord am Hellweg – Der Film“ erwartet Besucher der Revue wie gewohnt die geballte Ladung spannender wie hochklassiger Gäste gepaart akrobatischen Einlagen internationaler Zirkusartisten. Parallel wird ein Promofilm für das Festival gedreht, dem Publikum stehen mit Fritz Eckenga und Joe Bausch krimi- und filmerprobte Spezialisten zur Seite, sicher durch den Abend führen werden. Im Vorverkauf gibt es allerdings nur noch wenige Restkarten.

Erste Veranstaltungen schon vor Festivalbeginn

Krimifans kommen indes auch schon vor der offiziellen Auftaktrevue im Circus Travados auf ihre Kosten. Ein sogenannter literarischer Spaziergang gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Festivalprogramm von „Mord am Hellweg“. Am morgigen Donnerstag, 8. September, stellen der Unnaer Buchhändler Michael Sacher und der Krimiautor Raimon Weber im Hof Bellevue, bei Bestattungen Groß, ab 19.30 Uhr die neuesten Entwicklungen des Genres Krimi vor. Die beiden haben das „Mord am Hellweg“-Publikum bereits in beziehungsweise vor den letzten Auflagen des Festivals auf diesen besonderen Spaziergang durch die Krimilandschaft mitgenommen. Mit scharfem, aber niemals humorlosem Blick werden an diesem Abend Trendfragen beantwortet. Der Vorverkauf läuft, Karten gibt es für 7,90 Euro im i-Punkt im ZIB, im Westfälischen Literaturbüro oder auf www.mordamhellweg.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt elf Euro.

Das Festival „Mord am Hellweg“ zieht Krimifans alle zwei Jahre in seinen Bann, in diesem Jahr wird der Landstrich vom 17. September bis 12. November zum Schauplatz fiktiver Verbrechen und Morde. Nachfolgend eine kleine Auslese unserer Redaktion.

Samstag, 17. September, 19 Uhr

Circus Kriminale

Auftaktshow im Circus Travados Unna, es gibt noch wenige Restkarten im Vorverkauf.

Samstag, 24. September, 10 Uhr

Radtour „Fit for Crime“

Eine rund 22 Kilometer lange Tour ab dem Alten Markt in Unna zu mörderischen Orten in der Kreisstadt. Eine Anmeldung ist erforderlich, Karten gibt‘s im Vorverkauf für 27,90 Euro.

Samstag, 24. September, 19 Uhr

Thrill im Schloss

Eine Thrillernacht mit hochkarätiger Besetzung im Schloss Cappenberg. Tickets kosten im Vorverkauf 21,90 Euro.

Freitag, 7. Oktober, 20.30 Uhr

Die dunklen Seiten Unnas

Eine Nachtwächterführung durch die dunklen Gassen Unnas führt zu den Bluttaten des Mittelalters. Treffpunkt ist am Hellweg-Museum, Karten gibt‘s im Vorverkauf für 9,90 Euro.

Donnerstag, 23. Oktober, ab 9.30 Uhr

Crime Express

Bahn frei für mörderisch spannende Lesungen an verschiedenen Spielorten. Das Ticket gibt’s im Vorverkauf für 19 Euro und beinhaltet den Eintritt zu allen Veranstaltungen am 23. Oktober sowie beliebig viele Fahrten mit dem Crime Express.

Mörderische Reihe: Das komplette Festprogramm