A1 wird erneut gesperrt

Kreis Unna. Die A1 wird am Samstag, 11. März, um 20 Uhr bis Montagmorgen, 13. März, um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamm-Bergkamen und Hamm-Bockum/Werne in Fahrtrichtung Bremen komplett gesperrt. Das kündigte am Donnerstag die Autobahnniederlassung Hamm von Straßen NRW an.