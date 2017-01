A1 nach Unfall wieder frei

Um 13.30 Uhr kam es zu einer folgenschweren Kollision, an der ein Lkw und drei Pkw beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Raststätte Lichtendorf in Fahrtrichtung Bremen.

Zum Hergang konnte die Polizei bis in den Abend hinein noch keine Angaben machen. Wohl aber zu den Folgen für den Verkehr: Die Autobahn musste in Richtung Bremen für die Landung eines Rettungshubschraubers sowie die weiteren Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in den späten Nachmittag, der Rückstau reichte zeitweise über die Anschlussstelle Hagen-West hinaus. Neben der Richtungsfahrbahn waren im Westhofener Kreuz auch die Tangente und der Kreisel in Richtung Bremen gesperrt.

Die Autobahnauffahrt Schwerte auf die A1 war in Richtung Bremen an der Hörder Straße gesperrt.

Zwei Stunden nach dem eigentlichen Unfall meldete die Polizei weitere erhebliche Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Köln – weil Gaffer ihr Tempo verlangsamten, um das Unfallgeschehen beobachten und fotografieren zu können. Die Folge: sieben Kilometer Rückstau.

Weitere, kleinere Unfälle in Richtung Köln könnten ebenfalls in Zusammenhang mit den schaulustigen Verkehrsteilnehmern an der Unfallstelle stehen, doch dies konnte die Polizei am Donnerstag nicht mit Sicherheit bestätigen.

Zu allem Überfluss wurde ein Rettungswagen bei der Anfahrt zur Unfallstelle durch einen Lkw mit Anhänger behindert. Der Fahrer des Lkw habe sich weder um die Bildung einer Rettungsgasse geschert noch auf Blaulicht und Martinshorn reagiert, so die Polizei. Bei dem Versuch an dem Gespann vorbeizukommen, sei der Rettungswagen beschädigt worden.

Bereits am Mittwoch war der Verkehr auf der A1 infolge zweier Lkw-Unfälle massiv gestört worden. Zunächst waren zwischen Unna und Kamen drei Lastwagen aufeinander geprallt, später dann ebenfalls drei Lkw zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte. Eine weitere unschöne Parallele: In der entgegengesetzten Fahrtrichtung Köln kam es zu Behinderungen und einem weiteren Verkehrsunfall durch Gaffer.