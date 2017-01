Weitere Unfälle in Rückstaus

Die Situation scheint zunächst gefährlich. Einer der drei Lastwagen hat Gasflaschen geladen, von der Ladung geht jedoch offenbar keine Gefahr aus. Die Polizei sperrt die Fahrbahn Richtung Bremen für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, ein Hubschrauber wird für den Transport eines augenscheinlich schwer verletzten Mannes angefordert. Der ist im Führerhaus seines Lastwagens eingeklemmt, muss von der Feuerwehr befreit werden. Die braucht einige Zeit dafür – umso mehr macht sich Erleichterung breit, als der Mann bei Bewusstsein ansprechbar aus dem Wrack gezogen wird.

Zum Unfallhergang kann die Polizei zunächst nichts sagen – nur, dass offenbar zunächst drei Lastwagen aufeinander aufgefahren sind und in der Folge noch ein weißer Corsa in den Unfall verwickelt wurde. Beteiligte am Unfallort erzählen, dass der Fahrer des mit Gasflaschen beladenen Lasters nahezu ungebremst auf einen Tankwagen aufgefahren sei, der wohl an einem Stauende zum Stehen gekommen war. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Tankwagen auf einen davor stehenden Sattelzug gedrückt und der Fahrer des Gefahrguttransporters selbst in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Bestätigt ist das durch die Polizei allerdings noch nicht.

Hinter der Unfallstelle staut sich der Verkehr zwischenzeitlich über mehrere Kilometer. Gut möglich, dass ein weiterer Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Westhofener Kreuz und Schwerte im unmittelbaren Zusammenhang damit steht – auch hier muss die Polizei die Fahrbahn zwischenzeitlich komplett sperren. In Gegenrichtung sorgen indes Gaffer für einen Rückstau, in dem sich zu allem Überfluss dann auch noch ein weiterer Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen ereignet. Zu Einzelheiten ist noch nichts bekannt.

Die Sperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen ist in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna inzwischen wieder aufgehoben. Die Auswirkungen waren zwischenzeitlich auch auf dem Unnaer Innenstadtring spürbar: Dort floss der Verkehr am frühen Nachmittag nur zäh.