A1-Teilstück vollständig gesperrt

Die A1 wird am Samstagabend in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Hamm-Bockum/Werne und Hamm-Bergkamen vollständig gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, gilt die Sperrung von 20 Uhr an – und dauert voraussichtlich bis Montagmorgen 5 Uhr. Hintergrund sind der Mitteilung zufolge Brückenarbeiten.

Im Frühjahr 2015 war die Lippebrücke schon einmal ins Visier des Landesbetriebs Straßenbau gerückt: ... Im Frühjahr 2015 war die Lippebrücke schon einmal ins Visier des Landesbetriebs Straßenbau gerückt: Damals wurde der Unterbau mit Stahlträgern verstärkt, um der steigenden Verkehrslast standhalten zu können. Foto: Archiv

An der „Lippebrücke“ sind demnach die Fahrbahnübergänge beschädigt und müssen instand gesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Metallkonstruktionen, die zwischen Fahrbahn und Brücke angebracht sind und das Ausdehnen der Brücke je nach Umgebungstemperatur gewährleisten. Der Verkehr wird während der Sperrung in Fahrtrichtung Köln ab der Anschlussstelle Hamm-Bockum/Werne über die U30 zur Anschlussstelle Hamm/Bergkamen geleitet. Ortskundige sollten den Bereich großräumig umfahren. Am nächsten Wochenende gilt gleiches für die Gegenrichtung.

Die Brücke, die die A1 bei Werne-Stockum über die Lippe führt, war bereits im April 2015 mit zusätzlichen Stahlträgern verstärkt worden, um der steigenden Verkehrslast standhalten zu können. 175.000 Euro hatte der Landesbetrieb Straßen NRW damals in die akute Sanierung investiert. Zuvor waren landesweit sämtliche Brücken hinsichtlich ihrer Statiken und Belastungen vermessen worden – mit dem Ergebnis, dass fast alle Brückenbauwerke in Nordrhein-Westfalen Probleme haben. Wird der A1-Abschnitt dreispurig ausgebaut, muss die „Lippebrücke“ allerdings komplett neu gebaut werden.