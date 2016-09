35 Konzerte in 20 Städten

Ursprünglich war es ganz klein angedacht, doch schon im Premierenjahr wuchs der Celloherbst zu einem gewaltigen Festival. Auf weit über 3000 Gäste summierten sich die Besucherzahlen nach 24 Konzerten in 17 Städten entlang des Hellwegs. Längst ist daraus nicht nur das größte Musikfestival im östlichen Ruhrgebiet gewachsen – 180 Cellisten begeisterten in den vergangenen zwölf Jahren Tausende Zuschauer in der Region. Es ist auch eine Reihe mit internationalem Standing, wie sich schon am Schirmherrn ablesen lässt. Denn mit Daniel Müller-Schott unterstützt ein international renommierter Cellist das von Uli Bär und Felicitas Stephan aus der Taufe gehobene Festival. Und das bringt in diesem Jahr 35 Konzerte in 20 Städte zwischen Münster und Schalksmühle. Keimzelle ist und bleibt aber die Hellwegregion zwischen Dortmund und Geseke. Und hier, nämlich in Unna und damit in etwa am geografischen Mittelpunkt des Hellwegs, nimmt der Celloherbst 2016 an diesem Sonntag seinen Anfang.

Eröffnungskonzert an diesem Sonntag

„Klezmer Bridges“ heißt das Programm, das die Klezmer-Legende Giora Feidman und das Rastrelli Cello Quartett ab 18 Uhr in der Kirche an der Martinstraße 32 präsentieren. Der Kartenvorverkauf ist gut gelaufen, für Intendant Uli Bär ein vielversprechender Auftakt in den diesjährigen Celloherbst. Es gibt aber noch Karten für all diejenigen, die den Virtuosen an der Klarinette und die vier Ausnahme-Cellisten live erleben möchten. Und das lohnt sich laut Uli Bär, der einen hingebungsvollen und technisch perfekten Dialog zwischen Klarinette und Cello verspricht: „Ein exklusives Klangerlebnis auf Weltniveau, das tief empfundene Emotionen zum Ausdruck bringt.“ Zum Eröffnungskonzert interpretieren die Künstler unter anderem Werke von Sam Liberman, Carl Orff, Manuell da Falla, Paul Desmond und den Beatles.

Aber auch im weiteren Verlauf können Freunde des Celloherbstes und solche, die es noch werden wollen, sich auf Konzerte mit Prädikat sehr gut freuen. Insbesondere sei an dieser Stelle auf die diesjährigen Schwerpunkte des Celloherbstes hingewiesen. Da ist der Beethoven-Zyklus mit den fünf Sonaten für Klavier und Violoncello und den drei Variationswerken für Cello und Klavier sowie der selten gespielten sechsten Sonate für Horn aus der Feder von Ludwig van Beethoven. Frankreich bringt als zweiter Schwerpunkt die unterschiedlichsten Konzerte mit sich, die unter dem Motiv „Vive la France“ allesamt beste Unterhaltung versprechen. Einen Höhepunkt dieses Teils des Celloherbstes stellen zweifelsfrei Laurent Cirade und Paul Staïcu dar – laut Uli Bär „das berühmteste französische Comedy-Duo, das man in Deutschland nicht kennt“. Und für den dritten Schwerpunkt reist der Celloherbst musikalisch nach Südamerika, womit sich Klassik mit südamerikanischer Lebensfreude vermischt. Ein musikalischer Hochgenuss dürften auch die Kammermusiknächte in Hagen und Unna werden: Kammermusikfreunde können sich auf das kaum bekannte Klaviertrio des französischen Komponisten Gabriel Fauré, auf Johann Sebastian Bach und auf interessante Werke von Astor Piazzolla und Max Reger freuen.