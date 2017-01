13-Jähriger versprühte Pfefferspray

Wie die Kreispolizeibehörde mitteilte, gab der Junge an, das Spray auf dem Schulhof gefunden, in seine Jackentasche gesteckt und mit zum Unterricht genommen zu haben. Später habe er im Vorraum der Mensa mit der Pfefferspray gesprüht, das Foyer dann verlassen und die Dose draußen in den Mülleimer geworfen. Er habe eingesehen, dass „die ganze Sache einfach dumm gewesen sei“, zitierte die Polizei aus der Vernehmung. Die Ermittlungen am Montag seien schnell in dem Verdacht gemündet, dass ein Schüler einer siebten Klasse verantwortlich gewesen sein könnte für den Vorfall.

Wie berichtet, klagten am Montagmittag rund 100 Schüler und Lehrer am Selmer Schulzentrum über gesundheitliche Probleme, woraufhin ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst wurde. Wie die Polizei nun mitteilte, sind nach der Erstversorgung 28 Schüler zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.