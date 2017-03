Züge fahren bei offener Schranke

Schrecksekunde für Autofahrer: Bei offenen Bahnschranken näherte sich am Freitag gegen 16 Uhr ein Regionalzug im Schritttempo dem Bahnübergang Südkamener Straße. Per Hupsignal warnte der Triebwagenführer den Verkehr. Autos stoppten, der Zug überquerte die Straße. Dabei gab er wieder Gas.

Es war nicht der einzige Zug, der bei offenen Bahnschranken fuhr. Wegen eines Defekts am Bahnübergang waren am Freitagnachmittag die Signale vor der Querung auf Rot gesprungen. Die Züge stoppten – und durften erst auf spezielle Anforderung weiterfahren. Ein Techniker kümmerte sich ab etwa 16 Uhr vor Ort um die Behebung der Störung. Gefahr für den Auto- und Zugverkehr soll wegen automatischer Sicherheitssysteme nicht bestanden haben.

Die Deutsche Bahn meldete zunächst, dass eine Störung an einem Bahnübergang zwischen Hamm und Dortmund den Zugverkehr verzögert. Die Züge könnten zwischen Hamm und Dortmund in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet werden, hieß es. Züge in dem Streckenabschnitt seien in beiden Richtungen 15 bis 20 Minuten verspätet. Gegen 16.30 Uhr meldete die Bahn, dass die Störung behoben ist.