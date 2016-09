Wo das Eisen unterm Hammer glüht

Mit schätzungsweise 70.000 Jahren ist das Schmieden wohl eines der ältesten Handwerke überhaupt. „Früher hatte jeder Bauernhof eine eigene Schmiede. Ein Schmied hat alles hergestellt, was man für den täglichen Bedarf so brauchte. Vom Messer bis zur Gürtelschnalle war alles dabei“, erzählt Eberhard Tyman, der sich seit vielen Jahren ebenfalls diesem alten Handwerk verschrieben hat. Seine Spezialität sind Wunschblätter. Aus einem alten Nagel zaubert Tyman innerhalb von 20 Minuten ein filigranes Anhängsel für Schlüsselbund, Kette oder Gürtel.

An der Hand des Schmieds bildet sich eine Blase

Dafür wird der Nagel erst in der circa 800 Grad heißen Glut erhitzt, die durch einen speziellen Seitenblasebalg angeheizt wird. Unter den staunenden Augen der großen und kleinen Besucher beim Hansemarkt in Kamen bearbeitet der Schmied den Nagel mit gleichmäßigen Zügen mit dem Hammer und sorgt so für reichlich fliegende Funken. Geduld sei neben einer ruhigen Hand die größte Tugend eines Schmieds, so Tyman. Außerdem dürfe man nicht empfindlich sein.

Fotos: Sarad

Denn das Schmiedehandwerk ist durchaus riskant, wie sich einige Minuten später zeigt, als sich an Tymans Hand eine Blase bildet, die aufplatzt. Doch ein echter Schmied kennt keinen Schmerz, mit einer Propolis-Lösung bestreicht Tyman die Blase, die eine harzähnliche Schutzschicht bildet, um die offene Wunde vor dem Feuer zu schützen.

Während der Schmied weiter an einem neuen Wunschblatt arbeitet, sammeln sich vor ihm immer mehr Kinder. Alle wollen ihr Glück bei „Ringing the Bull“ versuchen. Dabei gilt es, einen Eisenring der an einem Seil befestigt ist, mit Schwung auf einen Ring zu befördern. Die 10-jährige Doreen ist die Erste. Sie nimmt Maß, lässt den Ring schwingen und landet direkt einen Volltreffer. Ihre Belohnung ist eines der besagten Wunschblätter und die Einweihung in das zugehörige Geheimnis. Wunschblätter sollen ihren Besitzern kleine Wünsche erfüllen und im Anschluss an die nächste Person weitergegeben werden.

„Das Schmiedehandwerk erfordert Zeit und Geduld. Viele Kinder haben heutzutage leider die Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege. Sie bleiben zwar kurzzeitig stehen, aber sie interessieren sich mehr für das fertige Produkt als den Prozess“, bedauert Tyman, während er mit einer Zange das Wunschblatt in die gewünschte Form biegt und mit Hammer und Meißel die Blattkonturen einarbeitet. Zum Schluss wird noch Schlacke und Staub abgebürstet, dann ist das Blatt nach einem abschließenden abkühlenden Wasserbad fertig. „Ich bin Schmied aus Leidenschaft. Es ist ein sehr kreativer Beruf, man kann alles ausprobieren und für alles neue Verwendung finden, selbst wenn mal etwas schief läuft“, sagt Tyman.

Hansemarkt und verkaufsoffener Sonntag

Tymans Schmiedekunst ist auch am Sonntag (11. September) beim zweitägigen Hansemarkt auf dem Alten Markt zu bewundern. 50 Aussteller und Akteure, darunter die Rittergruppe Herold und die Musikgruppe Wirrwahr, sorgen für ein mittelalterliches Spektakel mitten in der Kamener Innenstadt. Ab 13 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Kamen.