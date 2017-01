Wieder ein neuer Knöllchenrekord

Nur „mal eben“ in zweiter Reihe geparkt und erwischt worden? Dann werden wahrscheinlich 20 Euro fällig. Parken an Engstellen verbunden mit einer Behinderung von Rettungsfahrzeugen kostet 60 Euro – einen Punkt in Flensburg gibt es obendrein. Das teuerste Delikt: Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen. Neben einem Punkt in Flensburg stehen dann 65 Euro auf dem Strafzettel.

Für Autofahrer sind Knöllchen ärgerlich – der Stadt bringen sie durch die damit verbundenen Bußgelder einiges ein. In Kamen zeichnet sich im dritten Jahr in Folge ein Einnahmenrekord ab. So beziffert Stadtsprecher Hanno Peppmeier die Summe der Verwaltungs- und Bußgelder für 2016 vorläufig auf 302.598 Euro. Ein Plus von 6739 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Statistik ist noch nicht ganz vollständig, aber auch die Anzahl der Knöllchen kennt seit Jahren nur einen Weg: nach oben. Waren es 2015 noch 20.736 Strafzettel, die im Stadtgebiet ausgestellt wurden, stieg die Zahl 2016 auf 21.164 Knöllchen. Übrigens irren die Politessen zum Leidwesen der Falschparker nur äußerst selten. In nur einem einzigen Fall hob das Amtsgericht 2015 einen Bußgeldbescheid auf; 2016 landeten zwei Klagen vor Gericht.

Als Schwerpunkte der Kontrollen nennt Hanno Peppmeier Rettungswege – „die müssen freigehalten sein“ –, Schwerbehindertenparkplätze oder Gehwege. Aber die Kontrolleure achten zum Beispiel auch darauf, dass die großen Entsorgungsfahrzeuge störungsfrei durch die Straßen der Stadt kommen. Auch örtlich gibt es Schwerpunkte, an denen regelmäßig geschaut wird, ob sich Parkende und Fahrende auch an die geltenden Regeln halten. Das sind zum Beispiel die Innenstadt, in den Außenbezirken die Hauptgeschäftsstraßen der Stadtteile sowie Wohngebiete in einem gewissen Rhythmus. Kommt es vermehrt zu Klagen, etwa von Anwohnern, kontrolliert die Stadt für einen gewissen Zeitraum verstärkt in diesem Gebiet. Aktuell zum Beispiel entlang der Gutenbergstraße. Dort herrscht ein Durchfahrtverbot – ausgenommen Busse und Lieferverkehr. Dennoch hielten sich viele nicht daran. Vor allem Besucher der Sportstätten nutzten den Busstreifen, um zu parken. Sowohl die Leitung der Gesamtschule als auch verschiedene Lokalpolitiker baten die Stadt daraufhin um Kontrollen (wir berichteten).

Richtiges Einstellen Beispiel: Bei einer Ankunft zwischen 11 und 11.29 Uhr, muss der Pfeil der Parkuhr zwingend auf den nächsten Strich, also 11.30 Uhr eingestellt werden. Bei Ankunft zwischen 11.30 und 11.59 Uhr, ist die Scheibe auf 12 Uhr zu stellen.

Parkscheibe ist nicht gleich Parkscheibe

Parkscheibe ist übrigens nicht gleich Parkscheibe, darauf verweist zum Beispiel der ADAC. Hat die Karte, die die Ankunftszeit anzeigt, eine andere Farbe als Blau, kann es einen Strafzettel geben. So sind pinkfarbene Parkscheiben nicht zulässig. Ebenfalls verboten sind laut des Automobilclubs Werbeaufdrucke auf der Vorderseite der Parkscheibe.

Wer statt einer richtigen Parkscheibe nur einen Zettel hinter die Windschutzscheibe legt, riskiert e ... Wer statt einer richtigen Parkscheibe nur einen Zettel hinter die Windschutzscheibe legt, riskiert ein Knöllchen. Foto: Archiv

Auch handschriftliche Zettel gehen nicht als „Parkscheibe“ durch, wie ein Autobesitzer vor einiger Zeit feststellen musste. Mangels Parkscheibe notierte er eine Uhrzeit auf einem Zettel – und bekam prompt ein Knöllchen. Die so hinterlegte Scheibe „Marke Eigenbau“ ist durch die Straßenverkehrsordnung nicht gedeckt, erklärte seinerzeit Stadtsprecher Hanno Peppmeier. Diese müsse „von außen gut lesbar“ am besten auf dem Armaturenbrett abgelegt werden; aber auch an der Seitenscheibe angebracht, würden die Kontrolleure dies berücksichtigen. Ein Zettel als Ersatz werde nicht akzeptiert, „es gibt keinen Ermessensspielraum“.

Anders ist das zum Beispiel bei Gehweg-Falschparkern. So wurden an der Kämerstraße vor einiger Zeit statt eines kostenpflichtigen Knöllchens zunächst freundliche Hinweise in Form eines Zettels verteilt. Derlei Zettel-Aktionen startet die Stadt laut Sprecher Hanno Peppmeier vor allem, wenn es Beschwerden gibt; etwa durch Falschparker in Wohngebieten. Allerdings nur über einen gewissen Zeitraum, wie ein aktuelles Beispiel zeigt: So parken immer wieder Besucher der Sportstätten an der Gutenbergstraße, obwohl dort die Durchfahrt verboten ist (wir berichteten). Nach einer Weile des freundlichen Ermahnens werden dort nun Knöllchen verteilt, zum Missfallen von Sportplatzbesuchern oder Aktiven der Vereine.