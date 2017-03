Überfall an der Commerzbank

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Überfall am Sonntag gegen 0.40 Uhr. Beim Verlassen der Bank sei der 16-Jährige auf dem Parkplatz der Commerzbank von einem bislang unbekannten Täter in eine Hausecke gedrängt und mit einem Messer bedroht worden. Als zufällig Passanten auftauchten, ließ der Mann von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Kampstraße. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze, hochgegelte Haare, Kinnbart, dunkler Parka mit Fellkragen, Fellmütze, rote Nike-Schuhe mit weißen Sohlen. Der Täter soll türkisch und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zeugen erreichen die Polizei unter 02307/921-3220 oder 02303/921 0.