Tragödie in der Partnerstadt

Die beiden Beamten, 49 und 52 Jahre alt, wollten den Flüchtigen am Dienstag an einer Kontrollstelle stoppen. Doch der 24-Jährige, der des Mordes an seiner Großmutter verdächtigt wird, wich – vermutlich im Drogenrausch – mit seinem Wagen aus und erfasste die Streifenbeamten. Sie wurden tödlich verletzt.

Der Tatort liegt auf der Bundesstraße 83 zwischen Müllrose und Beeskow am Ortseingang des Beeskower Ortsteils Oegeln. „Es war ein dramatischer Ausgang des Polizeieinsatzes, mit dem keiner gerechnet hat“, sagte der Beeskower Pfarrer Tobias Kampf am Mittwoch unserer Zeitung. „Wir wollen unser Mitgefühl und unser Beileid für die Angehörigen mit einer Gedenkveranstaltung öffentlich machen.“

Für Mittwochabend um 18 Uhr hat die örtliche Kirchengemeinde die Bürger aufgerufen, eine Gedenkfeier in der Marienkirche zu besuchen. Landrat Rolf Lindemann, früher in Kamen zuhause, und Bürgermeister Frank Steffen wollen daran teilnehmen. Das Stadtoberhaupt sprach gegenüber unserer Zeitung von einem „schrecklichen Geschehen“, das sich auf der Bundesstraße abgespielt habe.

Noch am Abend des mutmaßlichen Verbrechens telefonierte Steffen mit dem örtlichen Feuerwehrchef Alexander Voigt und zollte den Einsatzkräften seinen Respekt. „Es waren auch einige junge Kameraden im Einsatz, das war für alle in grausames Bild“, sagte Steffen. Die getöteten Polizisten, die jeweils Frau und drei Kinder hinterlassen, stammen nicht aus Beeskow.

Die Tat hat nicht nur Einsatzkräfte, sondern auch Zeugen geschockt. „Es war auch wohl ein Oegelner Bürger involviert, der versucht hat, den Täter aufzuhalten“, sagte Steffen. Wie die Märkische Oderzeitung berichtete, bemerkte der Bauunternehmer Frank Hoth am Siedlerweg in Oegeln den Flüchtenden. Hoth soll seinen Kia quergestellt haben, um dem Mann den Weg abzuschneiden und die Festnahme zu erleichtern. Doch der Tatverdächtige kaperte den Wagen, Hoth rettete sich. 500 Meter weiter endete die Verfolgungsjagd auf einem Acker.

Die Tragödie von Beeskow ist nach Angaben des brandenburgischen Innenministers Karl-Heinz Schröter (SPD) der schlimmste derartige Vorfall seit 1990. Die Fahnen wehen auf halbmast. Auch NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) ordnete Trauerflor an, der bis zum Tag der Beisetzung der beiden Polizisten an den Funkstreifenwagen in NRW sichtbar sein werde.