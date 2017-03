Sportler krönen ihre Besten

Bei der Sportler-Gala in der Stadthalle am Samstagabend bekam das Publikum nicht nur Spitzensportler zu sehen, sondern auch ein passendes Showprogramm. Ein besonderer Hingucker waren die Nachwuchssportler der Sportart Capoeira.

Hinter dem fremdklingenden Namen verbirgt sich eine Mischung aus Kampfsport und Darstellender Kunst. Die Jungen und Mädchen wirbelten so schnell mit Beinen und Armen durch die Luft, dass man manchmal zwei Mal hinsehen musste, wem welches Körperteil gehört. Auch die Cheerleader des TVG Kaiserau sorgten den Abend über für gute Stimmung. Erst mit einer abwechslungsreichen Performance, dann schließlich als Stimmungsmacher auf der Bühne, wo sie die Ehrungen mit Jubel und Pom-Poms begleiteten. 204 Sportler wurden inklusive ihrer Mannschaften geehrt, ein weiterer Beweis dafür, dass Kamen eine Sportstadt ist. In seiner Ansprache versprach Bürgermeister Hupe auch, sich in Zukunft weiterhin für den Erhalt und die Verbesserung der sportlichen Bedingungen auf den unterschiedlichen Sportanlagen einzusetzen. Nach einer Vorführung der Radpolo-Spieler durften die Moderatoren Bettina Dresselhaus und Michael Gersmeier endlich den lang ersehnten Blick in die Umschläge mit den Gewinnernamen werfen.

Maximilian Feist konnte sich in der Kategorie „Sportler des Jahres“ gegen Stefan Koske und Jörg Schröder durchsetzen. Mareike Fleischer wurde als „Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet, vor Stina Kissing und Ulrike Mandt. Eine besondere Überraschung gab es bei der Mannschaft des Jahres. Gleich zwei der drei Vorgeschlagenen waren gleichauf und so durften sich die Flugballmannschaft des RBSG Kaiserau und die Radpolomannschaft des RV Wanderlust über einen geteilten Sieg freuen. Die Mixed-Indiacamannschaft musste sich diesmal geschlagen geben.

Zwei Mannschaften des Jahres

Mit dem Begriff Flugball können die meisten nicht viel anfangen, weiß Corinna Beutel (RBSG Kaiserau). In der Spielidee Volleyball nicht unähnlich, gibt es doch einen entscheidenden Unterschied. Pritschen und Baggern werden durch Werfen und Fangen ersetzt. Springen ist nur beim Fangen erlaubt. Seit zehn Jahren spielt die Mannschaft bereits in der aktuellen Konstellation, das Ziel für 2017 vor Augen: den Wiedergewinn der Deutschen Meisterschaft. „Wir sind zwar klarer Favorit, aber unsere Konkurrenz schläft nicht, deshalb müssen wir weiterhin hart trainieren“, sagt Beutel.

Seit knapp 10 Jahren sind Lisa Schelkmann und Samantha Thomas vom RV Wanderlust ein unzertrennliches Duo, verbunden durch ihre Leidenschaft zum Radpolo. Mit der Auszeichnung für den Aufstieg in die Bundesliga ist ihr Ehrgeiz größer denn je. „Ehrgeiz ist generell die wichtigste Eigenschaft beim Radpolospielen und natürlich Koordination“, sagt Thomas. Schelkmann ergänzt: „Radpolo ist sehr komplex, man muss mindestens ein Jahr trainieren bevor man spielreif ist.“ Nachdem die beiden aufgrund unterschiedlicher Studienfächer und Wohnorte nur in den Semesterferien trainieren konnten, haben sie jetzt wieder Zeit gemeinsam zu trainieren. Sie wollen sich in der ersten Liga halten.

Fest des Kamener Sports Über 400 Gäste besuchten am Samstagabend das „Fest des Kamener Sports“ in der Stadthalle. Dazu hatten der Stadtsportverband Kamen und die Stadt Kamen eingeladen. Wer die begehrte Trophäe der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres bekommt, hängt alljährlich von einer Jury-Entscheidung ab. Die Mitglieder sichten Vorschläge aus der heimischen Sportwelt und nominieren jeweils drei Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften.

Die beste Turnerin

Mareike Fleischer Mareike Fleischer

Mareike Fleischer hat die Konkurrenz hinter sich gelassen. Sie ist Sportlerin des Jahres 2016. Aus privaten Gründen war sie bei der Gala nicht anwesend. Ihre Teamkollegin Annika Hunger nahm den Preis stellvertretend entgegen und lobte das Engagement Fleischers. „Wenn Mareike als letzte von uns turnt, dann weiß man, dass sie den Sieg jederzeit noch holen kann, weil sie so sauber turnt“, sagte Hunger.

Mareike Fleischer ist in der Turnabteilung des VfL Kamen zu Hause. Sie wurde Deutsche Seniorenmeisterin der Altersklasse W35 und holte den Deutschlandpokal im Team des Westfälischen Turnerbundes.

Der schnelle Läufer

Maximilian Feist Maximilian Feist

Mit einem Stimmanteil von 73 Prozent gab es bei der Wahl des Sportlers des Jahres keinen Zweifel. Der 18-jährige Leichtathlet Maximilian Feist konnte die Jury mit seinem vierten Platz über 1500 Metern bei den Deutschen Meisterschaften (im vergangenen Jahr noch U18) von sich überzeugen. Fünf Mal die Woche trainiert Feist, um an der Konkurrenz dranzubleiben.

Dazu gehören Tempoläufe, Dauerlauf und Sprinttraining. Immer an seiner Seite während des Trainings ist sein Zwillingsbruder Constantin. Dessen Paradedisziplin sind eigentlich auch 1500 Meter. Um Konkurrenz zu vermeiden hat er aber kürzlich zu 2000 Meter Hindernis gewechselt. Maximilian Feist hat sein Ziel für 2017 klar formuliert: die EM-Norm für die U20 Leichtathleten.

„3 Minuten und 48 Sekunden sind zwar nicht gerade einfach zu erreichen, aber ich nehme die Herausforderung an und glaube fest, dass ich das schaffen kann“, sagt Feist. Den Weg zur Leichtathletik fand er über einen Stadtlauf in der Grundschule. Seine Lehrerin war begeistert von seiner Leistung und empfahl ihn an einen Leichtathletik-Verein, die LG Unna. Momentan beendet der Schüler sein Abitur, später möchte er gerne in der Wirtschaft arbeiten. Doch der Sport soll ihn auch in Zukunft weiterhin begleiten.