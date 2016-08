Showdown an der Ampelkreuzung

Es war der 28. Januar, als sich der 47-Jährige mit seiner Frau in einem Wagen und die Geliebte (53) in ihrem Fahrzeug an einer Ampel in Kamen gegenüber standen. Die Angeklagte zögerte nicht lange, wendete, setzte sich vor das Auto des Paares. Beide Wagen hielten an der Lanstroper Straße an, die Angeklagte stieg aus.

Ein Streit zwischen ihr und dem Mann entfachte sich. Die Ehefrau sperrte sich aus Angst im Wagen ein. Doch gerade auf sie hatte es die in Rage geratene Geliebte abgesehen. Sie habe Details aus der fünfjährigen Affäre erzählen wollen, erklärte die Ehefrau im Zeugenstand. Die habe sie aber gar nicht hören wollen. Schließlich habe sie die Polizei gerufen.

Da die Beamten die Anruferin jedoch nicht orten konnten, musste die 45-Jährige das Auto verlassen, um nach einem Straßenschild zu suchen. Diese Gelegenheit nutzte die Angeklagte, um auf die Frau loszugehen. Zunächst mit einem Schlag ins Gesicht. Anschließend zog sie der Geschädigten an den Haaren. Das räumte die Angeklagte am Mittwoch vor dem Amtsgericht auch ein.

Doch am Tattag passierte noch mehr. Irgendwann lösten sich die Streitenden voneinander. Die Angeklagte stieg in ihr Auto und setzte zurück – auf den Mann zu. Dieser wich dem Wagen durch eine schnelle Bewegung in eine Hecke aus. Laut Vorwurf war die 53-Jährige absichtlich auf den Mann zugefahren. Das stritt sie allerdings ab. Sie habe nur wenden wollen.

Vier Augenzeugen gaben jedoch an, die Angeklagte hätte ganz anders fahren müssen, um zu drehen. Übereinstimmend äußerten die Zeugen, das Gefühl gehabt zu haben, die Fahrerin wollte den Mann vielleicht nicht umfahren, ihm aber zumindest einen Schreck einjagen. Das sah letztlich auch der Richter so. Durch das Zurücksetzen in Richtung des Mannes hatte sich die nicht vorbestrafte Angeklagte wegen Nötigung strafbar gemacht.

Das Ergebnis: 2400 Euro Geldstrafe wegen Körperverletzung und Nötigung für die Geliebte. So entschied am Mittwoch der Richter im Amtsgericht Kamen.