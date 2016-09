„Shared Space“ könnte wachsen

Vor sechs Jahren ließ die Stadt Kamen die Kreuzung Mittelstraße, Märkische Straße/Elsa-Brandström-Straße so umbauen, dass die Grenzen zwischen Fahrbahn und Gehweg wie auf einem großen Platz verschwanden. Die gepflasterte Gemeinschaftsfläche – von Verkehrsplanern auch als „Shared Space“ bezeichnet – soll der Verkehrsberuhigung dienen, war aber von Anfang an umstritten, weil einige Fußgänger das Gefühl haben, mangels klarer Verkehrsführung unter die Räder zu geraten.

Inzwischen ist es ruhig geworden um die Kritiker des Leuchtturmprojekts moderner Verkehrsplanung, doch ein jetzt anstehender städtebaulicher Wettbewerb für die Neugestaltung des Nebenzentrums könnte die damalige Diskussion über Sinn und Unsinn des „Shared Space“ wieder aufleben lassen. Denn im Rathaus steht die Entscheidung an, nach welchen Planungsvorgaben die an den „Shared Space“ angrenzende Märkische Straße neu gestaltet werden soll.

Wettbewerb soll Anregungen liefern

Auf dieser Kreuzung im Nebenzentrum (links geht es zur Märkischen Straße) gibt es weder Bürgersteig noch Fahrbahn.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Wettbewerbsverfahren zu, das Planungsdezernent Uwe Liedtke und Stadtplaner Alfred Körbel am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung vorstellten. „Durch so einen Wettbewerb bekommt man eine Vielzahl von Ideen und Anregungen“, erklärt Körbel, Mitverfasser des Integrierten Handlungskonzept (IHK) für Heeren-Werve.

Und so läuft das Wettbewerbsverfahren ab: Möglicherweise noch in diesem Jahr wird die Stadt Kamen zu einer Bürgerveranstaltung einladen, um Vorschläge für die Neugestaltung zu sammeln. Die dokumentierten Bürgeranregungen sollen später den 15 Teilnehmern des Wettbewerbs – beispielsweise Landschaftsarchitekten und Verkehrsplaner – zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich darauf beziehen können.

Die Auslobung des Wettbewerbs soll Anfang 2017 nach anerkannten Regeln der Architektenkammer NRW erfolgen. Ungefähr ein halbes Jahr später – noch vor der Sommerpause – wird eine Fachjury aus Planungsexperten, Verwaltungsleuten und Ratspolitikern die Wettbewerbsbeiträge sichten und einen Sieger küren. „Der Sinn des Wettbewerbs ist es, ein Büro zu finden, das später mit der Ausführungsplanung beauftragt wird“, erläutert Körbel.

Ganz bei Null anfangen muss die Stadt nicht, wenn es an die Auslobung des Wettbewerbs geht. Denn es gab bereits Bürgerversammlungen und eine Online-Befragung, als das Integrierte Handlungskonzept erstellt wurde. Die damals erprobte Bürgerbeteiligung lebe jetzt bei dem Wettbewerb „in guter Tradition wieder auf“, sagt Stadtplaner Körbel.

Mehr Aufenthaltsqualität fürs Nebenzentrum

Der Wettbewerb bietet aus Körbels Sicht die Chance, die Aufenthaltsqualität des Nebenzentrums zu verbessern und zu klären, ob der „Shared Space“ vergrößert werden soll oder nicht. Aus seiner Sicht ist diese Gemeinschaftsfläche ein „unklarer Straßenraum, wo nicht Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer im Vordergrund steht, sondern die Verwirrung“. Der Experte ist gespannt, welche Antwort der Wettbewerb liefern wird.

Handlungskonzept für Heeren-Werve Die Umgestaltung des Nebenzentrums für rund 1,4 Millionen Euro ist eines von mehreren Stadtentwicklungsprojekten, die im „Integriertes Handlungskonzept“ (IHK) beschrieben sind und ein Volumen von 4,3 Millionen Euro haben. Im Stadtentwicklungsausschuss erklärte Planungsdezernent Uwe Liedtke am Montag, dass die Umsetzung im zweiten Halbjahr 2017 beginnen soll. Förderanträge sollen ab Ende 2016 gestellt werden.

Das Heerener Nebenzentrum

Die Umgestaltung des Heerener Nebenzentrums soll mit einem städtebaulichen Wettbewerb eingeleitet werden – hier eine Szene vom Fest „Heerener Sommer".

Das Nebenzentrum in Heeren-Werve erstreckt sich über die Mittelstraße, Märkische Straße und Westfälische Straße. Als zentraler Aufenthaltsort gilt der Platz zwischen Volksbank und Sparkasse an der Märkischen Straße, wo mit dem Möbelhaus Specht auch eines der größten Geschäfte am Ort ansässig ist. Auf diesem Platz finden Feste statt – so wie kürzlich der Heerener Sommer. Durch die Neugestaltung soll der Platz mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Vor sechs Jahren wurde bereits die an die Märkische Straße anschließende Kreuzung Mittelstraße/Elsa-Brandström-Straße in einen „Shared Space“ umgestaltet.