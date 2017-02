Seseke schwillt an

Der Verband hatte zu Wochenbeginn gemeldet, dass er eine etwa 150 Meter lange Betonwand auf der nördlichen Seite des Sesekeufers errichten will, um für die City einen besseren Schutz bei Starkregen zu schaffen, zusätzlich soll eine weitere Senke geschützt werden, indem der Seseke-Radweg etwas angehoben wird. Damit wäre Kamen statistisch gesehen vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt. Zurzeit reicht der Schutz für ein fünfzigjährliches Ereignis aus.

Der Lippeverband engagiert sich momentan intensiv um den Hochwasserschutz, nachdem er in den vergangenen Jahren das Fluss-System stark verändert hat. Jüngst legte er eine Hochwasserampel vor, die die Wetterereignisse klassifizieren soll. Jetzt stiegen die Pegel so rasch, dass die Skala, die dem Verband als Frühwarnsystem dient, von „Grün“ auf „Gelb“ umgesprungen ist. Betriebsmannschaften und Hydrologen sollen aufgrund dieser Einstufung für die nächsten Tage die Wasserstände im Blick behalten. Zurzeit gibt es aber keinen Anlass zur Sorge: Im Lippeverlauf von Ost nach West stellt sich die Situation an der mittleren Lippe eher unspektakulär dar: An den Pegeln in Hamm und Lünen ist die Lippe lediglich um 30 bis 40 Zentimeter gestiegen.

Im Fachjargon der Flussmanager wird ein hundertjährliches Hochwasser als „HQ100“ bezeichnet. Es soll, wie der Name schon sagt, lediglich alle 100 Jahre auftreten. Ab kommendem Winter soll die City, wie berichtet, vor solch einem „Jahrhundert-Hochwasser“ sicher sein. Um dieses Ziel zu erreichen, so führt Steinbach aus, will der Lippeverband im Frühjahr eine kleine Betonwand gegenüber dem künftigen Sesekepark bauen. Die kleine, unauffällige Mauer, die in Verlängerung der sanierten Wand unter der Maibrücke errichtet wird, wird etwa 150 Meter lang und 20 bis 60 Zentimeter hoch. Im gesamten Flussverlauf zwischen Fünf-Bogen-Brücke und Eilater Weg gebe es auf diesem Abschnitt zwei leichte Senken im Gelände, die bei einem Jahrhunderthochwasser überspült würden. „Eine geringfügige Erhöhung an der tiefsten Stelle reicht aus, um den Hochwasserschutz der Innenstadt nachhaltig zu verbessern.“ Eine weitere Baumaßnahme, die im Herbst folgen soll, rundet das Projekt ab: Zwischen Eilater Weg und Koppelweg befindet sich die zweite Senke. Durch eine geringfügige Höherlegung des Sesekeradwegs will der Lippeverband diese verschließen, sodass die Seseke auch dort nicht mehr ausufern kann.Hier geht es zum Pegelstand der Seseke