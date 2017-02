Mysteriöse Anrufe

Mit aggressivem, rauem, sehr unangenehmen Unterton, wie ein Hotelier beschreibt, der ungenannt bleiben möchte (Name der Redaktion bekannt). Und mit der unwahren Behauptung, die Sporthallen in Kamen würden überquellen vor Flüchtlingen, gaben die Unbekannten vor, auf Wohnraumsuche für eine sechsköpfige Familie aus Marokko zu sein. „Als ich darauf hinwies, dass ich nicht die Stadtverwaltung bin, die so etwas regelt, ließ sich der Anrufer überhaupt nicht ein“, berichtet der Hotelier, der vermutet, dass er um Geld erpresst werden sollte, falls er keine Menschen aufnehmen würde. Soweit kam es allerdings nicht, weil er das seltsame Gespräch abrupt beendete. Die Telefonnummer, die er sich zuvor notierte, sei nicht zurückzuverfolgen gewesen.

Matthias Hartmann, Geschäftsführer des Kreissportbundes (KSB) kann nur den Kopf schütteln darüber, dass im Namen seines Verbandes solche Anrufe erfolgen. „Natürlich. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun“, sagte er. Der KSB engagiere sich vielmehr in der Flüchtlingsarbeit, habe zuletzt mit seinen angeschlossenen Vereinen 15000 Euro in Aktionen für die Integrationsarbeit investiert. Zum 1. Februar sei zudem erstmals eine Integrationskraft eingestellt worden.

Der Kreispolizei Unna ist nichts von einer neuartigen Betrugsmasche bekannt, in der Hoteliers unter Druck gesetzt werden. Auch der Hotel- und Gaststättenverband NRW (Dehoga) mit Sitz in Neuss kennt derlei Praxis nicht. „Mittlerweile kann man sich ja aber alles vorstellen“, seufzt Sprecher Thorsten Hellwig. Er glaube nicht, dass Geschäftsleute auf derlei Anruf hereinfallen würden. „Jeder muss selbst entscheiden, wie man damit umgeht. Entweder ignorieren. Wenn man sich bedroht fühlt, sollte man das melden.“

Auch ein Kamener Gastronom hat den mysteriösen Anruf erhalten. Auch er sollte ein Zimmer kostenlos zur Verfügung stellen. „Als ich sagte, das geht nicht, wurde der Anrufer frech und arrogant.“ Er vermutet, dass die Kamener Geschäftsleute vielleicht nur Zufallstreffer einer bundesweiten Masche gewesen sind. „Vielleicht zielen die auf ältere Menschen, denen es aus Nachkriegszeiten noch bekannt ist, andere Menschen aufzunehmen.“ Und deswegen seine Warnung: Sich auf keinen Fall auf Gespräche oder am Ende auf mögliche Ausgleichszahlungen für die Nicht-Aufnahme von Flüchtlingen einzulassen.