Moschee-Gemeinde will umziehen

Mustafa Köse öffnet die Haustür zu dem Eckhaus an der Grimmstraße, in dem die Ditib-Gemeinde seit 1984 ihr Zentrum hat. Der Vorstandsvorsitzende geht durch ein schmales Treppenhaus und betritt die Teestube, in der bereits Ferdi Bostanci, Kassenwart und Sprecher der Ditib-Gemeinde Kamen sowie Imam Musa Turan und Gemeindemitglied Durdu Yildirim sitzen. Schon seit mehr als einem Jahr ist die Gemeinde nun auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, um den Bedürfnissen ihrer 272 Mitglieder und deren Familien gerecht werden zu können. Bei einem Haushalt mit im Schnitt vier Personen, muss hier für 1000 Menschen geplant werden. „Wir haben hier einfach zu wenig Platz“, fasst Ferdi Bostanci zusammen. „Es ist nicht nur so, dass unsere Räume zu klein sind, sondern auch auf der Straße macht sich das bemerkbar“, betont der Sprecher. Zum Freitagsgebet platze die Moschee schon aus allen Nähten, bei Beerdigungen herrsche noch mehr Andrang. „Wir denken auch an die Anwohner hier. Bei unseren großen Veranstaltungen kommen viele Besucher mit dem Auto. Da wird das mit der Parkplatzsituation sehr schwierig.“

Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde nach Alternativstandorten umgesehen und war – so schien es zunächst – auch fündig geworden. Sehr vielversprechend erschien nämlich das ehemalige Skoda-Autohaus an der Bergkamener Straße. Das Gelände umfasst knapp 8000 Quadratmeter, die Gebäude belaufen sich auf etwa 3800 Quadratmeter. „Das wäre einfach optimal gewesen. Wir wären zwar auch mit 2000 Quadratmetern zufrieden, aber da wir auch in Zukunft unsere Angebote nicht nur für die Gemeinde ausweiten wollen, wäre mehr Platz noch besser“, so Bostanci. Im Gemeindezentrum wird nämlich nicht nur gebetet: Es gibt Religionsunterricht für Kinder und Jugendliche, das Zentrum ist Treffpunkt für Frauen, es wird gekocht und gibt Integrationsangebote für Flüchtlinge. „Das können wir aber an der Grimmstraße alles nicht gut umsetzen“, so der Ditib-Sprecher und so wie es aussieht auch nicht in Zukunft an der Bergkamener Straße. Der Traum vom großen Gemeindezentrum ist nämlich vorerst geplatzt – aus baurechtlichen Gründen. Aus dem Büro von Bürgermeister Hermann Hupe heißt es dazu: „Planungsrechtlich gehört der Standort mit dem Autohaus zum baulichen Außenbereich (§35 Baugesetzbuch / Bauen im Außenbereich), das heißt dass in solchen Bereichen diese Einrichtungen (Gemeindezentrum, Anm. d. Red.) nicht zulässig sind. Letztlich sind aufgrund der Rechtslage diese – aber auch die meisten anderen Nutzungen nicht zulässig. Im baulichen Außenbereich sind nahezu ausschließlich privilegierte Nutzungen genehmigungsfähig, in der Regel Vorhaben für die Landwirtschaft.“

Eine traurige Nachricht für die Gemeinde. Aber auch im Rathaus ist man enttäuscht über die Rechtslage: „Die Stadt Kamen hat das Interesse der Ditib-Gemeinde positiv gesehen und das Vorhaben unterstützt und hätte gern eine Genehmigung erteilt.“

Die Platznot an der Grimmstraße wird jedenfalls immer drückender. Auch hatte die Gemeinde sich bereits um die Finanzierung gekümmert und Spenden gesammelt. Bostanci will nun den Dialog mit der Stadt suchen, um vielleicht mit gemeinschaftlichen Kräften eine Lösung für das Standortproblem zu finden.