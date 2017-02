Knast schützt vor Hundesteuer

Schmülling ist nicht nur ein Freund der Akkordeonmusik, sondern auch von Hunden. Mehrere Vierbeiner lebten zeitweise in seiner Villa in Kamen, in der Steuerfahnder 2011 eine Cannabis-Plantage entdeckten. Nach der Verurteilung des Hausherrn 2012 als Hintermann, Hirn und Geldgeber einer Drogenbande verlangte die Stadt von ihm ausstehende Hundesteuer. Schmülling zog dagegen vors Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.

Dort standen die Chancen für die Stadt schlecht, weil Schmülling ein mutmaßliches Schlupfloch der Hundesteuer-Satzung ausnutzen konnte. Hartnäckig bestritt er, der Hundehalter zu sein, und er konnte oder wollte nicht sagen, wer denn der Halter gewesen sei. Denn zur fraglichen Zeit habe er im Gefängnis gesessen.

Steuerpflichtiger Hundehalter ist laut Satzung, „wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat“. Ein Hund kostet 90 Euro, bei zwei Hunden kostet jeder Hund 104 Euro, bei drei Hunden sind es 116 Euro pro Schnauze.

Die Juristen taten sich schwer damit, diese Definition auf den zu zehn Jahren Haft verurteilten Kamener Knacki anzuwenden. Eine Zelle in der auswärtigen JVA ist eben kein Haushalt in Kamen. Die Stadt zog ihre Steuerbescheide zurück, sodass das Verfahren endete, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage bestätigte.

Durch den Erfolg kann der Kamener, der um seine Existenz kämpft, den riesigen Berg Steuerschulden allenfalls um einen unbedeutenden vierstelligen Betrag senken. Es bleiben Forderungen über 1,1 Mio. Euro Gewerbe- und 1,4 Mio. Euro Einkommensteuer, gegen die er sich mit einer Klage vor dem Finanzgericht Münster wehrt.

Das Finanzamt Hamm hatte die Einkünfte aus den Drogengeschäften der Bande geschätzt und entsprechende Steuern veranlagt. Schmülling und sein Anwalt Hendrik Bruns halten die Forderungen für grotesk hoch und existenzvernichtend. Sie zweifeln die Schätzungsgrundlage an, da sie die im Strafurteil anerkannte Menge von 236 Kilo Cannabis um mehr als das 20-fache übersteige. Außerdem schone das Finanzamt Mittäter.

Schmülling, inzwischen Freigänger, beteuert trotz erdrückender Beweislage seine Unschuld, sieht sich als Opfer eines Komplotts. Kürzlich entging seine Villa knapp der Zwangsversteigerung (wir berichteten).