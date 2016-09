Kettenbrief schockiert Schülerin

„Das ist eine Katastrophe“, sagt die aufgebrachte Mutter des Kindes, die ihren Namen zur Sicherheit der Tochter nicht in der Zeitung lesen möchte (der Redaktion bekannt). Das Kind, neun Jahre alt, besucht die vierte Klasse der Südschule. Per „Whats App“ erhielt das Mädchen jüngst eine Sprachnachricht, „die sie total in Panik versetzt hat“, berichtet die Mutter.

Das Kind wird darin aufgefordert, diese Nachricht an fünf Kinder weiterzuleiten, andernfalls geschehen schreckliche Dinge. Von abgetrennten Gliedmaßen ist die Rede und vom Mord an der Mutter innerhalb der nächsten fünf Jahre. „Das Ausmaß der psychischen Wirkung dieser Nachricht auf das Kind kann man sich gar nicht vorstellen“, beklagt die Mutter, die die Kamener Polizei eingeschaltet hat.

„Das passiert in solchen Dingen eher selten“, weiß Behördensprecherin Ute Hellmann. Dennoch sei der Polizei gerade dieser jüngste drastische Kettenbrief bekannt. Weil der Initiator aber zumeist einen ausländischen Provider nutzt und zudem kaum noch aufzuspüren ist, gestalten sich die Ermittlungen für die Polizei schwierig. Ute Hellmann weiß um die Konsequenzen solcher Nachrichten: „Erwachsene können so etwas einordnen und löschen diese Nachrichten, sie schenken ihnen keinen Glauben.“ Bei Kindern jedoch seien Schock und Panik häufig so groß, dass sie das Falsche täten: die Nachricht weiterleiten. „Bei der Angst, die solche Anweisungen bei den Kindern auslösen, ist das nur verständlich“, so die Polizeisprecherin. Auch die Neunjährige aus Kamen leitete die Nachricht, die sie zuvor von einer Schülerin der Gesamtschule erhalten habe, wie die Mutter berichtet, weiter.

„Das Wichtigste ist, dass Eltern mit ihren Kindern sprechen“, rät die Polizeisprecherin zu Aufklärung im Umgang mit Smartphone & Co. „Eltern sollten mit ihren Kindern reden, wer so etwas erhält, kann im schlimmsten Fall traumatisiert sein“, weiß Hellmann.

Die Mutter der Grundschülerin überprüft das Handy ihrer Tochter regelmäßig und rät anderen, es gleichzutun. „Solche Nachrichten sind Kindeswohlgefährdung“, empört sie sich.

Wo genau der Ursprung dieser drastischen Sprachnachricht liegt, ist indes unklar. Besorgte Eltern aus Oberhausen hatten bereits in der vergangenen Woche Meldung bei der Polizei gemacht, weil die Nachricht an mehreren Grundschulen im Umlauf war.