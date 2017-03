Kater Rocky mutmaßlich vergiftet

„Am Montagmorgen wurde der Kater von Nachbarn zusammenkauernd, nach Luft ringend und mit verdrehten Augen an einer Garageneinfahrt nicht weit von unserem Haus gefunden“, schreibt Frank Mielke in einem Schreiben an unsere Zeitung. Seine Frau sei mit der Katze sofort zur Tierärztin gefahren, das Herz von Rocky habe bis zur Ankunft bei der Ärztin noch geschlagen. Doch diese riet zur Einschläferung des Tieres.

„Das Gehirn von Rocky war schon vom Gift zerfressen. Er hätte bleibende Schäden davon getragen und sich sein ganzen Leben lang nur noch gequält“, sagt der Familienvater von vier Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren auf Nachfrage. Gerade für sie sei der Verlust des Tieres schwer. „Wie soll ich meinen Kindern erklären, dass es Menschen gibt, die absichtlich Gift auslegen?, sagt er.

Erst im Oktober hat Familie Mielke Rocky zu sich geholt. Nun, ein halbes Jahr später, mussten sie schon wieder Abschied nehmen. „In der Zeit ist er zu einem festen Familienmitglied geworden. Der Vorfall nimmt einen emotional echt mit“, so Mielke. Er gehe nicht davon aus, dass die Symptome des einjährigen Katers von Rattengift kommen würden. „Der Prozess ist schleichender und langsam“, sagt er. Denn noch am Sonntagabend (26. März) sei Rocky fit gewesen. „Die Tierärztin hat einen hohen Anteil an Gift in seinem Körper gefunden“, sagt der Heerener. Für eine Bestätigung des Falls war die Tierärztin gestern nicht erreichbar.

Der Fall von Rocky ist laut Mielke nicht der einzige, der die Anwohner rund um die Bertolt-Brecht-Straße beschäftigt. Im vergangenen halben Jahr seien dort gleich vier ähnliche Fälle gewesen. „Die Katzen hatten alle die gleichen Symptome. Und sie sind nicht an Altersschwäche gestorben“, erinnert sich Mielke. Er vermutet, dass jemand dahinter steckt, der die Katzen absichtlich umbringen will. Deshalb rät er Katzenbesitzern, besonders gut auf ihre Tiere Acht zu geben.

Giftige Hundeköder

Der Fall von Kater Rocky erinnert an ähnliche Fälle, die Tierhalter in Alarm versetzten. In der Vergangenheit hatten giftige Hundeköder in der Sesekestadt für viel Aufsehen gesorgt: mit Nadeln gespickte Köder, Rasierklingen im Fleisch und Gift. Mehrere Funde hatten vor allem 2015 die Tierhalter in Sorge versetzt, einige Hunde waren sogar gestorben.